Wszystko jasne. Świetne wieści dla Lewandowskiego prosto z Niemiec

Robert Lewandowski odszedł z Bayernu Monachium w lipcu 2022 roku. W pierwszym sezonie bez Polaka w składzie klub zdecydował, że natychmiastowe kupowanie innego napastnika z najwyższej półki jest zbędne. Z tego powodu Bayern albo grał bez typowej "dziewiątki", albo pozycję tę zajmował Eric Maxim Choupo-Moting. Szybko jednak zorientowano się, że Bayern nie może funkcjonować bez solidnego napastnika. To sprawiło, że mistrzowie Niemiec podczas ostatniego letniego okna transferowego rozbili bank, kupując Harrego Kane'a z Tottenhamu za ponad 100 milionów euro.

Kane już nie dogoni Lewandowskiego. Skromne zwycięstwo Bayernu

Już teraz można stwierdzić, że ściągnięcie Anglika było strzałem w dziesiątkę. Kane od razu wszedł do zespołu z drzwiami i futryną. Strzelał bramki na zawołanie. Po 10. kolejkach miał ich na koncie aż 14, przez co kibice od razu zaczęli zastanawiać się, czy młodszy o pięć lat napastnik może pobić rekordy ustanowione przez Roberta Lewandowskiego.

Kapitan reprezentacji Polski w pierwszej połowie sezonu Bundesligi w sezonie 2020/21 po 17. kolejkach miał na koncie aż 22 gole. 12 stycznia 2024 roku Bayern Monachium w 17. kolejce rozbił Hoffenheim 3:0, a Harry Kane raz wpisał się na listę strzelców. Była to dokładnie 22. bramka Anglika w lidze. Mimo to w środę 24 stycznia 30-latek miał ostatnią szansę na to, aby pobić rekord liczby goli strzelonych w pierwszej rundzie w Bundeslidze ustanowiony przez Lewandowskiego. Dlaczego?

Wszystko przez to, że Bayern tego dnia rozegrał zaległą 13. kolejkę, w której zmierzył się u siebie z Unionem Berlin. Gospodarze wygrali skromnie 1:0, a na listę strzelców wpisał się tylko Portugalczyk Raphael Guerreiro. Harry Kane starał się, spędził na boisku 90 minut, miał 36 kontaktów z piłką, oddał trzy strzały, ale żaden nie wpadł do bramki. Jeden został zablokowany, po drugim piłka trafiła w obramowanie bramki, a trzeci był niecelny.

Oznacza to, że Kane zdołał jedynie wyrównać osiągnięcie Roberta Lewandowskiego, który nadal pozostaje jego pierwotnym autorem.

Za to Anglik nadal ma szansę na pobicie innego, bardziej prestiżowego rekordu 41. goli w ligowym sezonie, który również należy do obecnego napastnika Barcelony.

Oprócz wymienionych spotkań 17. i 13. kolejki, Bayern 21 stycznia rozegrał już 18. kolejkę Bundesligi, w której sensacyjnie przegrał 0:1 z Werderem Brema. Obecnie mistrzowie Niemiec są wiceliderami w tabeli, tracąc cztery punkty do fenomenalnego Bayeru Leverkusen.