Kandydat do kadry Probierza ma się z czego cieszyć. Znakomite wieści

Od sierpnia 2022 roku Damian Michalski jest zawodnikiem Greuther Furth. Wcześniej defensor występował w GKS-ie Bełchatów (2014-2019), Górniku Polkowice (2017-2019) i Wiśle Płock (2019-2022). Płocczanie zarobili na nim około 500 tys. euro. Od momentu transferu do Niemiec Michalski zbiera bardzo dobre recenzje. - Czy powinienem zostać powołany? Nie mnie to oceniać, znam swoje miejsce w szeregu, ale mam nadzieję, że moje nazwisko jest zapisane w notesie selekcjonera. Uważam, że moja postawa w tym sezonie jest bardzo dobra - mówił Michalski przed październikowymi powołaniami Michała Probierza.

REKLAMA

Zobacz wideo Jak Robert Lewandowski ma pomóc reprezentacji? Probierz: W Barcelonie gra zupełnie inaczej

Znakomite wieści dla Polaka. Trener, który na niego postawił, przedłużył kontrakt

Na początku kolejnego tygodnia Michalski otrzymał świetne wieści. Zarząd Greuther Furth postanowił przedłużyć kontrakty z obecnym trenerem Alexandrem Zornigerem, a także jego asystentem Jurkiem Rohrbergiem, oba do końca czerwca 2026 roku. Zarówno Michalski, jak i Zorniger trafiali do klubu z 2. Bundesligi w podobnym czasie. Polak szybko stał się podstawowym zawodnikiem i cały czas ma mocną pozycję w defensywie Furth. Do tej pory strzelił siedem goli i zanotował dwie asysty w 37 meczach.

Warto dodać, że pierwotne umowy Zornigera i jego asystenta wygasały w czerwcu przyszłego roku. - Z niecierpliwością czekam na kolejne lata tutaj, bo mam wrażenie, że coś ciekawego tu powstaje. Jestem przekonany, że poczynimy wielkie postępy w rozwoju. Znaleźliśmy tu świetne środowisko, od biura po cały personel. Czujemy wsparcie - mówił trener Furth po przedłużeniu kontraktu. - Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, jak klub się rozwija od przyjścia Zornigera. Doceniamy jego chęć do współpracy, zapał i sposób, w jaki żyje z całym klubem - dodał Rachid Azzouzi, dyrektor ds. sportu.

Zorniger obejmował zespół w momencie, gdy ten znajdował się na ostatnim miejscu w 2. Bundeslidze. Ostatecznie Greuther Furth zakończyło sezon na 12. pozycji, z siedmioma punktami przewagi nad strefą spadkową. Teraz jest zdecydowanie lepiej, bo Furth zajmuje piąte miejsce z 24 punktami i traci sześć do prowadzącego St. Pauli. Dodatkowo zespół z Bawarii może pochwalić się serią czterech kolejnych ligowych meczów bez porażki.

Michalski zagrał w czternastu meczach tego sezonu, w których strzelił trzy gole. Defensor nie zagrał tylko przeciwko Holstein Kiel (1:2) i Hercie Berlin (0:5), bo znajdował się wtedy na ławce rezerwowych. Kontrakt Michalskiego z Furth jest ważny do czerwca 2025 roku z opcją przedłużenia o dodatkowy sezon.