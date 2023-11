Los gwiazdy ekstraklasy przesądzony! Agent ujawnił plany

Najlepszym napastnikiem ekstraklasy jest tym momencie Erik Exposito, który ma na koncie 12 goli. Choć wystrzał formy zawodnika Śląska zadziwia, to o jego wysokich umiejętnościach wiadomo od dawna. Tuż za jego plecami w klasyfikacji strzelców jest jednak Ilja Szkurin ze Stali Mielec, który ma na koncie osiem goli. Białorusin wyrasta na objawienie tego sezonu. W miniony weekend zaliczył hat-tricka w meczu z Pogonią Szczecin (3:2). Ledwie kilka tygodni temu dał także popis w wyjazdowym meczu z Legią, w którym strzelił gola i zaliczył dwie asysty.

Ilja Szkurin zostanie w Stali Mielec do końca roku!

Los wybijających się w polskiej lidze piłkarzy, zwłaszcza tych ofensywnych, jest podobny - szybki transfer. Tak było chociażby w przypadku Saida Hamulicia, który po rundzie jesiennej w barwach Stali Mielec odszedł do Toulouse FC. Nic więc dziwnego, że pojawiają się głosy, że Szkurin również szybko odejdzie z klubu.

Na temat piłkarza wypowiedział się dla WP Sportowe Fakty agent Roman Skorupa, który odpowiadał również za transfer Hamulicia do Mielca. - Szczerze mówiąc przed sezonem nie było w Polsce wielkiego zainteresowania Szkurinem. W zasadzie tylko dwa kluby podjęły temat. W jednym z nich ostatecznie zrezygnowano z niego, podpisując umowę z innym napastnikiem. Natomiast Stal była konkretna od początku do końca i dlatego to się udało - opowiedział, jak udało mu się sprowadzić do klubu perełkę.

Szkurin jest formalnie piłkarzem CSKA Moskwa, ale w trakcie wojny rosyjsko-ukraińskiej wprowadzono przepisy, na mocy których jest kontrakt został zawieszony. Obowiązuje on do czerwca 2024 roku, więc wkrótce Białorusin będzie wolnym piłkarzem. Co ciekawe, na początku wojny w lutym 2022 roku został sprowadzony do Rakowa Częstochowa, w którym się nie sprawdził. Później przez rok występował w Izraelu.

Skorup zdradził także nieco na temat przyszłości zawodnika. - Otrzymałem już pierwsze telefony w jego sprawie, ale mogę uspokoić kibiców Stali: na 100 procent Szkurin dokończy sezon w Mielcu. Natomiast potem będzie wolnym piłkarzem, wiec ciężko przewidzieć co się wydarzy - powiedział.