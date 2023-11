Prestiżowy serwis porównał Kane'a i Lewandowskiego. Padły bolesne słowa dla Polaka

Bayern Monachium nie zdecydował się sprowadzić klasowego napastnika po odejściu Roberta Lewandowskiego. Skutki takiej decyzji boleśnie odczuł w sezonie 2022/23, kiedy to o włos triumfował w Bundeslidze. Dopiero latem 2023 roku klub kupił Harry'ego Kane'a za rekordowe 90 mln euro. Piłkarz szybko zaaklimatyzował się w drużynie i zaczął strzelać gole jak natchniony. Wystąpił w 17 meczach, zdobywając aż 22 bramki i siedem asyst. Pobił też kilka rekordów, więc nic dziwnego, że media już zaczęły porównywać go z kapitanem Biało-Czerwonych.

REKLAMA

Zobacz wideo Michał Probierz wykorzystał pomidora. Ależ pewność siebie!

Media pod wrażeniem Kane'a. Wskazali, w czym różni się od Lewandowskiego. I to na plus

Wielu ekspertów i dziennikarzy wskazuje, że Kane może zostać największym piłkarzem w historii Bayernu. Niewykluczone, że pobije też rekord Lewandowskiego w liczbie bramek strzelonych w jednym sezonie w lidze niemieckiej (41). Takiego zdania są m.in. czytelnicy bundesliga.com.

Nad tym tematem, a także piorunującym wejściem Kane'a do Bayernu zastanawiali się również dziennikarze "The Athletic". Poświęcili cały artykuł Anglikowi, wyliczając jego dotychczasowe dokonania w Bawarii. Nazwali go nawet "królem". Podkreślili też, że zyskał tak silną pozycję w zespole, że w sprawie taktyki konsultuje się z nim sam Thomas Tuchel. Co więcej, redakcja wysnuła również kilka ciekawych teorii.

"Z pewnością jest zbyt wcześnie, by ocenić, czy Kane jest bądź też będzie najlepszą 'dziewiątką' Bayernu w historii, jak wskazał Der Spiegel. Jest w końcu Gerd Muller, czy też Robert Lewandowski. Istnieją jednak wskazówki, że Kane przejdzie do historii jako najbardziej kompletny i zróżnicowany środkowy napastnik wszech czasów w historii klubu" - czytamy.

Redakcja pokusiła się też o porównanie Lewandowskiego i byłego zawodnika Tottenhamu pod względem osobowości i motywacji na boisku, powołując się na źródło bliskie drużynie. "Lewandowski był bardzo ważny dla zespołu, a właściwie równie ważny, co Kane jeśli chodzi o zdobywanie bramek. Tyle tylko, że zawsze miałeś wrażenie, że strzela je dla siebie, a nie dla drużyny. Z kolei Kane ma inną mentalność i dla niego priorytetowe jest właśnie zwycięstwo zespołu. To idealny wzór do naśladowania" - dodali.

Lewandowski nie ma wątpliwości ws. Kane'a. "Pomoże klubowi"

Tym samym Kane na dobre wkupił się w łaski Bayernu oraz jego kibiców. "Nigdy nie odrzuca próśb fanów" - czytamy. Z artykułu można odnieść wrażenie, że nikt w Bawarii nie tęskni już za Lewandowskim i nie dyskutuje na jego temat. Teraz mają innego faworyta, który w przyszłości może zostać jednym z najlepszych zawodników w historii klubu oraz Bundesligi. Niedawno głos w tej sprawie zabrał sam Lewandowski.

- Kane to świetny napastnik i bardzo dobre rozwiązanie dla Bayernu. (...) Z pewnością pomoże klubowi, nawet jeśli będą trudne fazy. (...) Bundesliga nie jest łatwa. Musi przyzwyczaić się do nowej kultury, ligi, języka. Ale trzymam za niego kciuki - mówił w jednym z wywiadów.

Szanse na poprawę statystyk Kane będzie miał już w środę 29 listopada, kiedy to Bayern zmierzy się z FC Kopenhagą w Lidze Mistrzów.