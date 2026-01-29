Tak wygląda ranking UEFA po meczach Ligi Europy. Złe wieści dla Polski!

Ranking UEFA od miesięcy szczególnie podnieca sympatyków polskiej piłki klubowej. Po tym, jak cztery polskie kluby awansowały do Ligi Konferencji Europy, pojawiła się realna szansa, że nasz kraj po sezonie awansuje na 10. miejsce. A to dawałoby przyszłemu mistrzowi Polski gwarancję udziału w fazie ligowej Ligi Mistrzów bez kwalifikacji w sezonie 2027/28. Niestety po czwartkowych meczach Ligi Europy perspektywa ta nieco się oddaliła.

Polskie kluby nie grały. Oto co zrobili nasi bezpośredni rywale w pucharach

W grudniu, po zakończeniu fazy ligowej LKE Polska w rankingu UEFA zajmowała już 11. miejsce. Niestety w tym i poprzednim tygodniu nie mogła zdobyć kolejnych punktów, bo rozgrywano jedynie mecze Ligi Mistrzów i Ligi Europy, gdzie nie mamy ani jednego przedstawiciela. Z okazji skorzystali Grecy, którzy przed tygodniem zepchnęli nas na 12. miejsce, a po środowych spotkaniach Ligi Mistrzów wyprzedzali nas o 0,837 punktu. Teraz tę przewagę jeszcze powiększyli.

Wszystko przez występ Panathinaikosu Ateny, który dość nieoczekiwanie zremisował z AS Romę 1:1. Na szczęście gorzej poszło PAOK-owi Saloniki - przegrał z Lyonem 2:4. Oba greckie zespoły zapewniły sobie jednak grę w 1/16 finału i możliwość punktowania wiosną. Dzięki nim Grecja zyskała dodatkowe punkty, których ma sumie 46,312, a więc o 1,687 więcej niż Polska.

Oto miejsce Polski w rankingu UEFA. Tak wygląda sytuacja po meczach Ligi Europy

Polacy co prawda utrzymali 12. miejsce, ale punktowo odskoczyli nam nie tylko Grecy, lecz także Czesi. Zwycięstwo 1:0 nad FC Basel odniosła Viktoria Pilzno i również awansowała do 1/16 finału. Nasi południowi sąsiedzi umocnili się zatem na 10. miejscu. Na ten moment mają 47,225 punktu.

Niestety sporo dzieje się także za naszymi plecami. Dobre wieści są takie, że porażkę 0:1 ze Sturmem Graz poniosło norweskie Brann. Ze zwycięstwa 2:0 nad Dinamem Zagrzeb cieszyło się za to duńskie Midtjylland, które skończyło fazę ligową na wysokim trzecim miejscu. Wyniki te sprawiają, że Dania wyprzedziła Norwegię i wskoczyła na 13. miejsce. Aktualnie traci 3,019 punktu do Polski. Norwegia zaś jest 14. i ma w dorobku 39,737 punktu.

Ranking UEFA (stan na 29 stycznia 2026):