Rekordowy rok dla Polski. Jesteśmy w światowej czołówce

Rok 2025 dla wielu polskich klubów był rekordowy pod względem wydatków transferowych. Kilka z nich zdecydowało się nawet zapłacić za nowych zawodników najwyższą w swojej historii kwotę. Legia Warszawa wydała 3 mln euro za Miletę Rajovicia, Lech Poznań - 2,3 mln za Yanicka Angero, a Pogoń Szczecin - 2 mln za Sama Greenwooda. A przykładów można mnożyć... To, że w poprzednim roku nasze zespoły potrafiły głęboko sięgnąć do kieszeni, widać także w oficjalnym raporcie FIFA.

REKLAMA

Zobacz wideo Świątek zatrzymana przez Rybakinę w Australian Open! Czego zabrakło?

Niebywałe, co się dzieje na polskim rynku transferowym. Kupujemy niemal tylu graczy, co Arabia

Jak wynika z dokumentu, jaki opublikowano w środę, polskie kluby na transfery z zagranicy w sumie wydały 53,6 mln dolarów. To absolutny rekord, bo w poprzednich czterech latach kwota ta nie sięgała nawet 20 mln dolarów. Pod tym względem nasz kraj zajął 25. miejsce na świecie (pierwsze zajęła Anglia - 3,82 miliarda dolarów). Jeszcze bardziej imponująco wygląda jednak liczba zrealizowanych transferów przychodzących.

Według FIFA do naszych lig w ostatnich 12 miesiącach w sumie dołączyło 364 nowych zawodników. Tu również Polska osiągnęła najwyższy wynik w historii. W skali świata pod tym względem zajmujemy wysokie 13. miejsce. Zaledwie pięciu zagranicznych piłkarzy więcej sprowadziła 12. Arabia Saudyjska. Co ciekawe najwięcej ściągnęli Brazylijczycy - 1190.

To stamtąd polskie kluby najczęściej kupują piłkarzy. FIFA ogłosiła

Najwięcej piłkarzy do Polski trafiło z Hiszpanii i z Niemiec - po 24. Z kolei najwięcej pieniędzy nasze zespoły zapłaciły klubom belgijskim - 8,73 mln. Złożyły się na to przede wszystkim transfery Andiego Zeqiriego, Steliosa Andreou czy Jonatana Brauta Brunesa.

Polskie kluby nie tylko zresztą dużo kupują, ale i sprzedają. Łącznie w 2025 r. oddały za granicę 298 piłkarzy. Z tego tytułu zarobiły 54,6 mln dolarów, czyli nieznacznie więcej, niż wydały. Przychód okazał się jednak niższy niż w roku 2024 r., dlatego nie można mówić o rekordzie. Najwięcej zapłacili im Włosi - 9,11 mln. Natomiast największa liczba piłkarzy, która opuściła nasze ligi, zdecydowała się na wyjazd do... Brazylii (17 przypadków).