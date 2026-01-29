Lech Poznań szykuje wzmocnienie. Transfer prosto z Serie A

Tuż przed rozpoczęciem rundy wiosennej, u schyłku zimowego okna transferowego Lech Poznań szuka kolejnych wzmocnień. Jak do tej pory drużyna pozyskała na zasadzie wypożyczenia z Feyenoordu Rotterdam bramkarza Plamena Andreeva.

Mistrzowie Polski usilnie szukają zastępstwa w środku pola, gdzie lukę pozostawił Radosław Murawski. 31-letni pomocnik przeszedł w październiku 2025 roku operację po kontuzji mięśnia przywodziciela. To wykluczyło go z gry na większość sezonu. Jest szansa, że wróci do gry na przełomie lutego i marca. Jego kontrakt wygasa jednak z końcem czerwca.

W przypadku powrotu do gry Poznaniacy mogą chcieć zatrzymać piłkarza, przedłużając z nim kontrakt. Niemniej jednak, jak donosi Sebastian Staszewski, wysokość wynagrodzenia Murawskiego jest jedną z najwyższych w drużynie, co może stanowić podstawę do chęci jego obniżenia. - Jeżeli wróci do zdrowia i będzie dobrze wyglądał pod kątem fizycznym, to klub będzie chciał z nim przedłużyć umowę. Ma bardzo wysoką pensję, jedną z wyższych w drużynie, więc pewnie będzie trzeba negocjować. Ale Lech wciąż na niego liczy - przyznał Sebastian Staszewski na kanale "Meczyki".

Wobec braku pewności co do Murawskiego, Lech sonduje rynek transferowy oraz prowadzi rozmowy z potencjalnymi następcami 31-latka. Balthazar Pierret występuje we włoskim Lecce i ma na swoim koncie 33 występy na boiskach Serie A. W obecnej kampanii zagrał w czterech ligowych spotkaniach.

- Balthazar Pierret jest obserwowany przez klub, ale słyszałem też, ze Lech dość intensywnie prowadził w ostatnich dniach rozmowy z piłkarzem z Ligue 1. "Kłopotem jednak jest cena i podejście francuskiego klubu - podkreślił Staszewski.

Pierret doskonale zna nasz kraj. Piłkarz jest wychowankiem akademii Escola Varsovia. O jego trzyletniej przygodzie w stolicy naszego kraju pisał Michał Salamucha ze "Sport.pl": Wychowanek polskiej akademii trafi do czołowej ligi. Dyrektor potwierdza. Zawodnik w listopadzie 2017 roku opuścił szeregi akademii, zasilając francuskie OGC Nice. Do włoskiego Lecce trafił latem 2022 roku.

Lech Poznań rozpocznie rundę wiosenną domowym spotkaniem z Lechią Gdańsk w sobotę 31 stycznia. Pierwszy gwizdek tego pojedynku o godzinie 20:15. Podopieczni Nielsa Frederiksena na półmetku rozgrywek ligowych zajmują ósme miejsce z dorobkiem 26 punktów.