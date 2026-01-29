Powrót na stronę główną

Pół roku i koniec? Gruchnęło ws. odejścia Zalewskiego

17 mln euro kosztował Atalantę Bergamo Nicola Zalewski. Nie minęło nawet pół roku od transferu z Interu Mediolan, a już w jego sprawie pojawiły się kolejne sensacyjne wieści. Jak podał włoski dziennikarz Gianluca Di Marzio, po reprezentanta Polski zgłosił się potencjalny nabywca. Po latach spędzonych we Włoszech Zalewski miałby dołączyć do zespołu z Premier League.
Nicola Zalewski
fot. screen transmisja Eleven Sports

Nicola Zalewski od sierpnia zeszłego roku jest piłkarzem Atalanty Bergamo. W nowym klubie spisuje się w kratkę. Początek miał całkiem obiecujący, potem na pewien czas stracił miejsce w wyjściowym składzie, by niedawno wrócić do regularnej gry. W sumie w 22 występach strzelił jednego gola i zaliczył pięć asyst. Okazuje się, że to wystarczyło, by zwrócić na siebie uwagę innych klubów.

Zobacz wideo Wielkie zamieszanie przed zimowymi igrzyskami. Piesiewicz kontra Małysz

Media: Klub z Premier League pyta o Zalewskiego. Dołączyłby do innego Polaka

Tak przynajmniej wynika z doniesień, jakie w czwartek opublikował na swojej stronie internetowej Gianluca Di Marzio. Według niego o Zalewskiego pyta angielski West Ham United. Ekipa prowadzona przez Nuno Espirito Santo obecnie szuka wzmocnień, które pomogłyby jej utrzymać się w lidze. Na ten moment pozostaje ona w strefie spadkowej. Zajmuje 18. miejsce w tabeli i do bezpiecznego 17. traci pięć punktów.

Gdyby do takiego transferu rzeczywiście doszło, Zalewski spotkałby w szatni Łukasza Fabiańskiego. Polski bramkarz, choć początkowo nie przedłużono z nim umowy, ostatecznie pozostał w klubie. W tym sezonie nie rozegrał jednak ani jednego meczu. O miejsce na lewym skrzydle Zalewski musiałby zapewne rywalizować z Crysencio Summerville'em. Pytanie tylko, czy taki scenariusz ma szansę powodzenia.

Cztery kluby w jeden rok? Niespodziewane wieści ws. Zalewskiego

Według Di Marzio przedstawiciele Atalanty: "nie otrzymali jeszcze żadnych ofert, a te i tak muszą być znaczące, biorąc pod uwagę grę zawodnika i koszt, jaki Atalanta poniosła, aby pozyskać go latem". Poza tym, dla Zalewskiego byłaby to trzecia zmiana klubu w przeciągu jednego roku (w lutym 2025 trafił z Romy do Interu - red.). A to z pewnością nie sprzyja stabilizacji.

Kontrakt Nicoli Zalewskiego z Atalantą obowiązuje do końca czerwca 2029 r. Portal Transfermarkt.de wycenia wartość Polaka na 15 mln euro. Wydaje się jednak, że West Ham musiałby zapłacić więcej.

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Więcej o:

1/16 "Orły Górskiego" zostały medalistą Mundialu '74. Reprezentacja Polski zajęła:

Im jesteś starszy, tym masz większe szanse na sukces w tym quizie. Chyba, że lubisz piłkę nożną...