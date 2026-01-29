Pół roku i koniec? Gruchnęło ws. odejścia Zalewskiego

Nicola Zalewski od sierpnia zeszłego roku jest piłkarzem Atalanty Bergamo. W nowym klubie spisuje się w kratkę. Początek miał całkiem obiecujący, potem na pewien czas stracił miejsce w wyjściowym składzie, by niedawno wrócić do regularnej gry. W sumie w 22 występach strzelił jednego gola i zaliczył pięć asyst. Okazuje się, że to wystarczyło, by zwrócić na siebie uwagę innych klubów.

Media: Klub z Premier League pyta o Zalewskiego. Dołączyłby do innego Polaka

Tak przynajmniej wynika z doniesień, jakie w czwartek opublikował na swojej stronie internetowej Gianluca Di Marzio. Według niego o Zalewskiego pyta angielski West Ham United. Ekipa prowadzona przez Nuno Espirito Santo obecnie szuka wzmocnień, które pomogłyby jej utrzymać się w lidze. Na ten moment pozostaje ona w strefie spadkowej. Zajmuje 18. miejsce w tabeli i do bezpiecznego 17. traci pięć punktów.

Gdyby do takiego transferu rzeczywiście doszło, Zalewski spotkałby w szatni Łukasza Fabiańskiego. Polski bramkarz, choć początkowo nie przedłużono z nim umowy, ostatecznie pozostał w klubie. W tym sezonie nie rozegrał jednak ani jednego meczu. O miejsce na lewym skrzydle Zalewski musiałby zapewne rywalizować z Crysencio Summerville'em. Pytanie tylko, czy taki scenariusz ma szansę powodzenia.

Cztery kluby w jeden rok? Niespodziewane wieści ws. Zalewskiego

Według Di Marzio przedstawiciele Atalanty: "nie otrzymali jeszcze żadnych ofert, a te i tak muszą być znaczące, biorąc pod uwagę grę zawodnika i koszt, jaki Atalanta poniosła, aby pozyskać go latem". Poza tym, dla Zalewskiego byłaby to trzecia zmiana klubu w przeciągu jednego roku (w lutym 2025 trafił z Romy do Interu - red.). A to z pewnością nie sprzyja stabilizacji.

Kontrakt Nicoli Zalewskiego z Atalantą obowiązuje do końca czerwca 2029 r. Portal Transfermarkt.de wycenia wartość Polaka na 15 mln euro. Wydaje się jednak, że West Ham musiałby zapłacić więcej.