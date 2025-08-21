Tak Szkoci widzą kibiców Legii. Włos się jeży na głowie

Legia Warszawa zagra z Hibernianem w IV rundzie eliminacji do Ligi Konferencji. Pierwszy mecz zostanie rozegrany w Szkocji, a tamtejsze media piszą wprost, że do Edynburga zjadą się kibice "znani z ulicznych bitew i pirotechniki". Szkoci postanowili przypomnieć wizytę Legii w Birmingham, gdy grała ona z Aston Villą.

W Szkocji obawiają się Legii? "Znani z ulicznych bitew"

"Znani z ulicznych bitew i pirotechniki kibice piłkarscy zjadą się do Edynburga. Drużyna z Leith i jej kibice będą musieli zmierzyć się z utalentowaną drużyną Legii Warszawa, która nie jest obca europejskiej scenie, a także kontrowersjom poza boiskiem" - napisał portal edinburghlive.com.

Źródło koncentruje się zwłaszcza na "Żylecie", czyli najbardziej zagorzałych kibicach Legii, którzy w przeszłości "spotkali się z krytyką ze strony UEFA i europejskich sił policyjnych za swoje działania na trybunach i poza nimi".

Szkoci przypomnieli między innymi wydarzenia, które miały miejsce w 2023 roku. Legia grała wówczas z Aston Villą, a kibice "znaleźli się na pierwszych stronach gazet". Wszystko z powodu starć z policją przed Villa Park.

"Jeden z kibiców został aresztowany i oskarżony o posiadanie noża, a drugi został aresztowany za napaść po tym, jak kopnął policjanta w plecy. Policja z West Midlands opisała wydarzenia przed meczem jako jedne z najgorszych zamieszek piłkarskich w Wielkiej Brytanii od dziesięcioleci" - wspomniał edinburghlive.com.

Szkoci przytoczyli również dane BBC, które w ubiegłym roku informowało, że Legia od sezonu 23/24 w 17 z 30 meczów europejskich pucharów została ukarana, a klub zapłacił za zachowanie kibiców blisko 400 tysięcy funtów.

Początek pierwszego meczu Legii z Hibernianem już w czwartek 21 sierpnia o 21:00 w Edynburgu.