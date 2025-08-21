Posypały się kary po meczu Maccabi - Raków. Oto decyzja UEFA

Przypomnijmy, że podczas rewanżowego spotkania Maccabi z Rakowem na trybunach doszło do niebywałych ekscesów. Fani gospodarzy (choć to dość niefortunne określenie, mecz rozgrywał się na Węgrzech), wywiesili skandaliczny transparent "Mordercy od 1939 roku" sugerujący odpowiedzialność Polaków za holokaust podczas II Wojny Światowej. Ponadto jeden z kibiców Izraela udawał stosunek z dmuchaną lalką owiniętą we flagę Polski, a agresją wobec polskich dziennikarzy i drużyny Rakowa epatowali nawet członkowie klubu z Hajfy.

REKLAMA

Zobacz wideo Jak Iga Świątek! Englert, Daniec, Strasburger i wiele innych gwiazd błyszczy na korcie

UEFA ukarała, ale Raków. Tyle zapłaci klub Świerczewskiego

W czwartek UEFA poinformowała, że w istocie podjęła rozpatrzyła decyzję o ukaraniu, ale polskiego klubu. Rakowowi postawiono zarzuty używania środków pirotechnicznych oraz głoszenia treści nieodpowiednich dla wydarzenia sportowego. W przypadku pierwszego z wymienionych, rzeczywiście fani z Częstochowy podczas tworzenia oprawy na Węgrzech wykorzystali świece dymne. Za to zachowanie klub został ukarany 30 tys. euro grzywny oraz zakazem sprzedaży biletów na następny mecz wyjazdowy w rozgrywkach UEFA w zawieszeniu na dwa lata.

Z kolei za "głoszenie treści nieodpowiednich dla wydarzenia sportowego" UEFA wymierzyła klubowi Michała Świerczewskiego 10 tysięcy euro grzywny. Można stwierdzić, że to wyłącznie symboliczna kara, ale zawsze jakaś jest.

Co zatem z potencjalnymi konsekwencjami wobec Maccabi? W przypadku klubu z Izraela UEFA poinformowała, że cały czas bada sprawę.

Raków Częstochowa pokonał Maccabi w dwumeczu 2:1 (0:1 u siebie, 2:0 na wyjeździe), dzięki czemu awansował do ostatniej rundy eliminacji Ligi Konferencji. O możliwość udział w fazie ligowej tych rozgrywek zmierzy się z bułgarską Ardą. Pierwsze spotkanie odbędzie się w czwartek 21 sierpnia o godzinie 21:00 w Częstochowie.