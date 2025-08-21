Koniec. Barcelona podjęła decyzję ws. gwiazdy

Poprzednim reprezentantem de Jonga był pochodzący z Turcji Ali Dursun, który prowadził go przez całą karierę. Jednak w ostatnich miesiącach pomiędzy mężczyznami pojawiły się zgrzyty, a de Jong miał czuć się wręcz oszukiwany przez swojego pełnomocnika. Według "Mundo Deportivo" miał ku temu powody, gdyż Dursun rażąco zaniedbywał obowiązki. Chociażby w 2023 roku FC Barcelona złożyła na ręce agenta oficjalną propozycję przedłużenia kontraktu jego klienta o trzy lata. Kiedy jednak przez rok nie otrzymała żadnej odpowiedzi, to w listopadzie następnego roku rozmowy zerwano.

Nowy agent załatwił przedłużenie kontraktu. Co najmniej o kolejne dwa lata

De Jong rozstał się z Dursunem, a jego nowym przedstawicielem został Sebastien Ledure, człowiek specjalizujący się w prawie sportowym, działający w znanej kancelarii CRESTA. Jak donosi "Mundo Deportivo", w środę Ledure miał spotkać się w ośrodku treningowym z Deco, pełniącym funkcję dyrektora sportowego klubu. Obie strony wyraziły chęć przedłużenia obecnej umowy, która wygasa w czerwcu 2026 roku.

Według relacji hiszpańskich mediów, de Jong otrzymał propozycję dwuletniego kontraktu, ale z opcją przedłużenia o kolejny rok. Uruchomienie tej klauzuli będzie zależało od postawy sportowej 28-latka.

O tę jednak nie ma co się martwić, przynajmniej na razie. Hansi Flick znalazł w składzie "Dumy Katalonii" miejsce dla Holendra. Zamiast na typowym środku pomocy, ustawia go bliżej linii defensywy obok Pedriego, a samemu piłkarzowi bardzo odpowiada taka rola w zespole.

W dodatku Frenkie posiada w klubie wsparcie najważniejszej osoby - prezesa Joana Laporty.

- Zawsze byłem wielkim fanem de Jonga. Jest jednym z tych, którzy podtrzymują styl gry Barcelony. Pochodzi ze szkoły Ajaksu. Jesteśmy zdeterminowani, aby zrobić wszystko, co konieczne, aby został. Czekamy na to, aż rozwiąże pewne problemy osobiste i zawodowe, a kiedy tak się stanie, będziemy mogli ogłosić, że zostaje z nami - mówił prezes Barcelony pod koniec ubiegłego sezonu.

Frenkie de Jong występuje w FC Barcelonie od 2019 roku, kiedy klub za 86 milionów euro sprowadził go z Ajaksu Amsterdam. W barwach "Blaugrany" rozegrał 260 spotkań, w których zdobył 19 bramek i zaliczył 23 asysty.