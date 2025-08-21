Wielki powrót Goncalo Feio? Klub z Ekstraklasy "nawiązał kontakt"

Pogoń Szczecin w ostatni weekend przegrała z Górnikiem Zabrze aż 0:3 i zanotowała kolejny słaby występ na początku nowego sezonu. Czy wkrótce zmieni trenera? Nowe informacje przekazał jeden z dobrze zorientowanych dziennikarzy.

REKLAMA

Zobacz wideo Urban nie wytrzymał! "Czy ja się nie przesłyszałem?!"

Feio w Pogoni Szczecin? "Na pewno był nawiązany kontakt"

- Z dwóch źródeł dostałem informację, że jakieś badanie rynku na pewno się odbywa. Nie wiem jak poważne były te rozmowy, ale ktoś z Pogoni albo też otoczenia Pogoni - bo wiem też, że Tan Kessler i Alex Haditaghi mają dużo takich pomocników działających przy klubie - na pewno był nawiązany kontakt z Goncalo Feio. Nie wiem na ile poważny. Nie wiem, czy to była tylko rozmowa o tym czy byłby zainteresowany, czy doszło do czegoś więcej. Na pewno taki kontakt był. Czy z kimś więcej? Nie wiem, ale to sondowanie rynku trenerskiego musi być brane pod uwagę - ujawnił Daniel Trzepacz w programie "O Portowcach" wyemitowanym na kanale sPort Szczecin na YouTube.

Dla Feio praca w Pogoni byłaby powrotem do Polski po niespełna dwóch miesiącach. Portugalczyk wraz z końcem czerwca i wygasającym kontraktem rozstał się z Legią Warszawa i podjął pracę w Dunkerque. Był jednak jej trenerem niecałe dwa tygodnie i nie poprowadził zespołu w oficjalnym spotkaniu.

Łączenie go z funkcją trenera Pogoni może mieć związek z tym, że na gorącym stołku siedzi obecnie Robert Kolendowicz. Zespół pod jego wodzą od początku sezonu ma olbrzymie problemy z punktowaniem.

- Dziesięć minut. Tyle potrzebował Górnik, by upokorzyć Pogoń Szczecin na jej własnym stadionie. 20 tys. kibiców obserwowało, jak "Portowcy" przegrywają 0:3 i po pięciu kolejkach osuwają się do strefy spadkowej. Gdy Pogoń strzela gola, na jej stadionie wybrzmiewa okrętowy tyfon. Jednak jak dotąd w Szczecinie słychać jedynie syreny alarmowe - tak o kryzysie w Szczecinie pisał dziennikarz Sport.pl Bartosz Królikowski.

Kolejny mecz Pogoń Szczecin rozegra w piątek. Zmierzy się na wyjeździe z Widzewem Łódź.