Ależ afera dzień przed meczem Rakowa. Niewiarygodne, co wyprawia kuzyn Haalanda

Raków Częstochowa przygotowuje się do rewanżowego spotkania z Maccabi Hajfa w trzeciej rundzie kwalifikacji Ligi Konferencji. Po domowej porażce 0:1 polski klub w rewanżu musi odważniej zaatakować, lecz Marek Papszun nie będzie mógł skorzystać z ważnego gracza ofensywnego.

Raków Częstochowa osłabiony przed rewanżem z Maccabi Hajfa w Lidze Konferencji

Jonatan Braut Brunes (kuzyn Erlinga Haalanda) w tym sezonie zdobył już cztery bramki (w pięciu meczach). Jednak od 3 sierpnia (1:3 z Radomiakiem Radom) nie pojawił się na boisku - ominął wspomniane starcie z Maccabi i zabraknie go również w rewanżu z izraelskim zespołem.

"Jonatan Brunes nie znalazł się w kadrze meczowej Rakowa Częstochowa na rewanż III rundy Ligi Konferencji UEFA z Maccabi Hajfa. Zawodnik poinformował sztab o złym samopoczuciu i braku gotowości do gry" - tak brzmi pierwsza część środowego komunikatu. Znacznie istotniejszy jest inny fragment.

Jonatan Brunes próbuje wymusić transfer na Rakowie Częstochowa? "Nie jest i nie będzie na sprzedaż"

"Klub przypomina, że kontrakt piłkarza jest ważny do czerwca 2028 roku, a Raków w pełni wywiązuje się ze swoich zobowiązań. Klub informuje również, że zawodnik nie jest i nie będzie na sprzedaż w obecnym oknie transferowym" - czytamy. W ten sposób dano do zrozumienia, że Norweg próbuje wywierać nacisk na odejście, lekceważąc przy tym warunki kontraktu.

"Cała drużyna i sztab koncentrują się na czwartkowym meczu i walce o awans do fazy play-off europejskich pucharów. Klub nie będzie komentować sprawy poza treścią niniejszego komunikatu" - dodano na koniec.

Bez Brunesa Rakowowi Częstochowa będzie trudniej o wywalczenie awansu, lecz wicemistrzowie Polski mogą odwrócić wynik tej rywalizacji. Ich rewanż z Maccabi Hajfa odbędzie się w czwartek 14 sierpnia o godz. 20:00 - relację tekstową będzie można śledzić na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.