Niebywałe, ile oferują za Kyliana Mbappe. Przebili sufit

59 spotkań, 44 bramki i 5 asyst - taki bilans miał Kylian Mbappe w swoim pierwszym sezonie w barwach Realu Madryt. Zawodnik nie mógł być jednak zadowolony, bo jego zespół nie wygrał La Ligi, Pucharu Króla, Superpucharu Hiszpanii (wszystkie te trofea wywalczyła FC Barcelona) i odpadł w ćwierćfinale Ligi Mistrzów.

Szokująca oferta dla Kyliana Mbappe

Mbappe to jeden z najlepszych napastników świata i marzy o nim wiele klubów. Również te budowane za gigantyczne pieniądze - w Arabii Saudyjskiej. "Defensacentral" poinformował, że prezesi klubów Saudi Professional League są w stanie zapłacić za Mbappe gigantyczne pieniądze - nawet 350 milionów euro!

Szejkowie na razie dostali negatywną odpowiedź, ale być może przygotują jeszcze lepszą ofertę.

"Florentino Perez nie chce wypuścić Mbappe, bo jest on najważniejszą postacią, zarówno na boisku, jak i poza nim, na poziomie sportowym i komercyjnym" - czytamy w Defensacentral.

Sam Mbappe też nie jest w tym momencie zainteresowany transferem do Arabii Saudyjskiej. Nie skusiłyby też go gigantyczne pieniądze.

"Tak naprawdę sam piłkarz nie jest zainteresowany wyjazdem do Arabii Saudyjskiej, nawet gdyby zaoferowano mu kontrakt podobny do tego, jaki ma Cristiano Ronaldo, ponieważ skupia się na grze w Realu Madryt jak najlepiej i na tym, by być w jak najlepszej pozycji na przyszłorocznych Mistrzostwach Świata" - dodaje dziennikarz Diego Mengual.

Prezesi klubów z Arabii Saudyjskiej już od kilku miesięcy próbowali pozyskać innego gwiazdora Realu Madryt - Brazylijczyka Viniciusa. Oferowali za niego nawet 300 milionów euro.

Real Madryt sezon 2025/2026 rozpocznie we wtorek, 19 sierpnia i podejmie Osasunę. Początek meczu o godz. 21.