1:12! Nieprawdopodobne. Pogromcy Polaków się skompromitowali

2:1 - takim wynikiem zakończył się mecz Finlandia - Polska (w Helsinkach) w ramach eliminacji mistrzostw świata 2026. Był to moment chwały fińskiego futbolu, który w czwartek 10 lipca został brutalnie sprowadzony na ziemię.

Finlandia dostała lekcję futbolu w europejskich pucharach. Nie zgadniesz, od kogo

Tamtejsze kluby katastrofalnie rozpoczęły rywalizację w eliminacjach europejskich pucharów. W Lidze Konferencji ich pogromcami okazali się Farerzy - SJK przegrało u siebie 1:2 z KI Klaksvik, a jeszcze gorzej poszło HJK Helsinki, które wraca z Wysp Owczych z porażką 0:4 z NSI Runavik.

To nie wszystko. W losowaniu Ligi Europy szczęścia nie miało Ilves, które trafiło na Szachtar Donieck. I już w pierwszym spotkaniu (rozegranym w Ljubljanie) dobitnie przekonało się o sile ukraińskiego zespołu, który zwyciężył aż 6:0. Zatem bilans czwartkowych potyczek Finów wynosi trzy porażki i bilans bramkowy 1-12. To musi boleć w kraju, który dopiero co fetował niespodziewane zwycięstwo nad polską kadrą.

Finlandia musi się pozbierać po katastrofalnym starcie w Europie. Tylko mistrzowie dali nadzieję

Na otarcie łez pozostał fińskiemu futbolowi wynik Kuopion Palloseura. We wtorkowym spotkaniu pierwszej rundy kwalifikacji Ligi Mistrzów zdobywcy tytułu w sezonie 2024 (obowiązuje tam system wiosna - jesień) pokonali u siebie 1:0 mołdawski Milsami Orgiejów.

To właśnie mistrzowie Finlandii jako pierwsi rozegrają mecz rewanżowy, nastąpi to we wtorek 15 lipca. Natomiast SJK, HJK Helsinki (Liga Konferencji) oraz Ilves (Liga Europy) spróbują odrobić straty w czwartek 17 lipca. Tego samego dnia swój rewanż rozegra Legia Warszawa, która w pierwszym meczu kwalifikacji LE pokonała 1:0 Aktobe.

Natomiast na początku września dojdzie do polsko-fińskiego rewanżu w eliminacjach mistrzostw świata 2026. Tym razem obie reprezentacje spotkają się na Stadionie Śląskim.