W Hiszpanii aż huczy po tym, co zrobili Lewandowski i Szczęsny

Klub blondynów zatacza w FC Barcelonie coraz szersze kręgi. Zaczęło się od Lamine'a Yamala, który przed finałowym spotkaniem Pucharu Króla z Realem Madryt (3:2) postanowił przefarbować włosy na jasny blond. Co ciekawe, Szczęsny był jednym z graczy, którzy chętnie komentowali wygląd nastoletniego kolegi z drużyny. I to raczej w prześmiewczy sposób. - Powiem tak: wczoraj w naszym hotelu był fryzjer dla zawodników, którzy chcieli zmienić fryzurę. Namawiałem Yamala, żeby zmienił i ściął na zero. Ale nie posłuchał - mówił przed kamerami TVP Sport.

Lewandowski i Szczęsny w blond włosach. Media: "Tak musieli myśleć"

Jak się okazało, do obaj Polacy w Barcelonie poszli śladami młodego Hiszpana, a do tej trójki dołączył także Gavi. Lewandowski swój nowy image opisał słowami "Nowy sezon, nowa fryzura, te same cele". Szczęsny dokonał tego w swoim stylu, nawiązując do wspomnianego Yamala. Zdjęcie w blond włosach podsumował słowami "Wszyscy popełniamy błędy", po czym oznaczył trzech kolegów, którzy także zdecydowali się przefarbować fryzury.

Zmiana stylówek nie umknęła uwadze hiszpańskich mediów, które chętnie się o tym rozpisują.

"Tym razem blondynem będzie Lewandowski, o czym sam poinformował w mediach społecznościowych. Z przesłaniem „nowy sezon, nowe włosy, te same cele" Polak powiadomił ponad 37 milionów obserwujących, że sezon 2025/26 rozpocznie z jaśniejszymi włosami" - pisze "Mundo Deportivo". Dziennik zauważył też, że to nie pierwszy raz, gdy napastnik zdecydował się na taki kolor fryzury. Platynowy blond na jego głowie pojawiał się jeszcze w czasach gry w Bayernie Monachium.

Kataloński "Sport" pisze z kolei: "Nowy sezon... Nowy wygląd? Tak musieli myśleć Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny.". Portal także przytacza motywujący wpis Lewandowskiego, ale po nim zauważa: "Z drugiej strony Szczęsny używa bardziej komicznego tonu, tekstem "Wszyscy popełniamy błędy" oznaczając również swojego rodaka, Gaviego i Lamine'a Yamala".

Wojciech Szczęsny https://www.instagram.com/wojciech.szczesny1/

Sport informuje, że przed kolegami z zespołu obaj piłkarze w nowych fryzurach pokażą się już 13 lipca, kiedy Barcelona oficjalnie rozpocznie przygotowania do nowego sezonu. Następnie zespół uda się na tournee do Azji.