W Kazachstanie wrze po meczu Legia - Aktobe. "UEFA zawaliła sprawę"

FK Aktobe wciąż ma szanse na awans do drugiej rundy el. Ligi Europy. Zespół z Kazachstanu przegrał 0:1 z Legią Warszawa na Łazienkowskiej i wszystko w rewanżu pozostaje otwarte. Co zdecydowało o tym, że zespół Wiaczesława Lewczuka nie wygrał z Legią? Kazachskie media wśród winnych wskazują... UEFĘ i sędziów. "Nie pałają zbytnią sympatią do kazachskich klubów" - czytamy.