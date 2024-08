Probierz będzie zachwycony! Polak z golem w europejskich pucharach

To dobry dzień dla polskich zawodników w eliminacjach do Ligi Konferencji Europy. Najpierw Omonia Nikozja pokonała azerską Zirę 6:0, a dwa gole w tym meczu zdobył Mariusz Stępiński, a teraz dobre wiadomości docierają do nas z Francji. RC Lens wyszło na prowadzenie już w 4. minucie meczu z greckim Panathinaikosem. Z gola cieszył się Przemysław Frankowski, który nie dał żadnych szans bramkarzowi.

