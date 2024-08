Fala komentarzy po meczu Legia - Drita. Zagrali tak, że sypią się gromy

"Mizerna gra", "Legia ma szczęście, że gra z tej klasy rywalem", "rozgromienie szeroko pojętych amatorów to nie jest takie proste zadanie" - takie komentarze pojawiły się po tym, co pokazali piłkarze Legii Warszawa. Co prawda na własnym boisku pokonali kosowską Dritę 2:0 i są o krok od awansu do Ligi Konferencji Europy, ale o hurraoptymizmie nie ma mowy. Eksperci mocno skrytykowali postawę całego zespołu.

