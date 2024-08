W przerwie piłkarzy Legii żegnały gwizdy. Dwa gole i czerwona kartka w Warszawie

Caernarfon Town i Broendby IF - to drużyny, które Legia Warszawa pokonała w drodze do czwartej rundy eliminacjach Ligi Konferencji, gdzie czekało ją najważniejsze zadanie - ostatni dwumecz przeciwko kosowskiemu FK Drita, który zaważy o losach awansu do fazy ligowej. Podopieczni Goncalo Feio byli murowanymi faworytami, a publiczność zgromadzona na stadionie przy ulicy Łazienkowskiej 3 liczyła na kilkubramkowe zwycięstwo, aby spokojnie podchodzić do rewanżu na wyjeździe.

Niecierpliwa Legia. Nie pomogło nawet osłabienie rywala

Początek spotkanie nie napawał jednak optymizmem. FK Drita niespodziewanie zaatakowała wysoko, lecz była to próba "oszukania" rywala, albowiem szybko ustawiła się w niskim pressingu na swojej połowie. Legi nie znajdowała jednak na to recepty. Jej ataki były schematyczne i ograniczały się do dośrodkowań Pawła Wszołka lub niezbyt groźnych uderzeń z dystansu. - Legia na razie jest niecierpliwa. Chce w dwóch-trzech podaniach załatwić sprawę - tak o pierwszych 20 minutach gry w wykonaniu polskiego zespołu mówił komentator Polsatu Maciej Stolarczyk.

Sytuacja dla gości mocno skomplikowała się w 30. minucie, gdy czerwoną kartkę obejrzał ich Hasan Gomda. Środkowy obrońca powalił na ziemię Migouela Alfarelę, który wychodził na czystą pozycję. Sędzia pierwotnie pokazał żółtą kartkę, ale po analizie VAR zmienił swoją decyzję i wyrzucił go z boiska.

Co zaskakujące, Legioniści nie zmienili znacząco sposobu swoich ataków. Znów wiele akcji przechodziło przez Wszołka, który szukał swoich partnerów dośrodkowaniem. Blaz Kramer dochodził do strzałów głową, ale nie było to dobre rozwiązanie. Brakowało w tym jakości. Zdecydowanie więcej pożytku przynosiły ataki środkiem, podaniami po ziemi. Schodzących na przerwę graczy gospodarzy, pożegnały gwizdy.

Piłka na Wszołka w końcu zafunkcjonowało

W 53. minucie Legia stanęła przed najlepszą szansą na gola. Świetnie w środku pola zachował się Alfarela, który minął dwóch rywali i wyłożył piłkę do Luquinhasa, ale jego próba została zatrzymana tuż przed bramką przez jednego z defensorów Drity.

Kilka minut później w końcu powodzeniem zakończyło się dośrodkowanie Pawła Wszołka. Prawy wahadłowy dostał dobre podanie za linie obrony i idealnie obsłużył Blaza Kramera. Słoweniec nie miał problemów, aby głową skierować piłkę do siatki. Było to już jego piąty gol w tym sezonie we wszystkich rozgrywkach. Gospodarze mogli odetchnąć z ulgą, że w końcu napoczęli rywala, ale to wciąż było mało.

Po wyjściu na prowadzenie przez Legię obraz gry wrócił do wcześniejszej normy. Znów brakowało spokoju, cierpliwości i dokładności, aby przedrzeć się w pole karne zespołu z Kosowa. Po zejściu Luquinhasa trudno było zawiązać ciekawą, kombinacyjną akcję środkiem. To zmieniło się, dopiero gdy na murawie pojawił się Morishita. Japończyk otrzymał dobre podanie od Barcii i wbiegł w pole karne. Przytomnie wycofał piłkę do Marca Guala, który wpakował ją do pustej bramki.

W końcowych minutach gracze FK Drita mocno opadli z sił, co sprawiło, że Legioniści mieli coraz więcej miejsca, ale także pojawiały się liczne przerwy, które wybijały ich z rytmu. Ostatecznie tego wyniku nie udało się już poprawić, co oznacza, że podopieczni Goncalo Feio na rewanż do Kosowa pojadą z dwubramkową zaliczką. To spotkanie za tydzień. Trudno wyobrazić sobie, aby nie przypieczętowali tam awansu do fazy ligowej Ligi Konferencji.