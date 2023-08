Wymowny wpis Glika o Błaszczykowskim. Tak skomentował koniec kariery

Wisła Kraków w sobotnim meczu 3. kolejki I ligi zremisowała bezbramkowo ze Stalą Rzeszów, jednak nie to było najważniejszym wydarzeniem tamtego dnia. Na stadionie przy ul. Reymonta 22 pojawiło się mnóstwo kibiców, którzy pożegnali legendę klubu i reprezentacji Polski, Jakuba Błaszczykowskiego. - Rzadko kiedy mi się to zdarza, ale nie wiem, co mam powiedzieć. Dziękuję za wszystko - mówił ze łzami w oczach 37-latek.

Glik także pożegnał Błaszczykowskiego. Wspomniał o jego roli w reprezentacji Polski

16 czerwca, przed całkowitym zakończeniem kariery piłkarskiej, Jakub Błaszczykowski w opasce kapitańskiej wyprowadził reprezentację Polski na mecz z Niemcami, oficjalnie żegnając się także z kadrą. Miesiąc później piłkarz zdecydował, że ostatecznie kończy też grę w klubie.

"Drodzy kibice! Każda droga ma swój koniec… Dziękuję bardzo za wielkie wsparcie, które otrzymywałem na każdym kroku. Warto było grać, poświęcać się dla was. Podjąłem niełatwą dla mnie decyzję o zakończeniu kariery. Jeszcze raz bardzo dziękuję i pozdrawiam, Kuba" - pisał pod koniec lipca były zawodnik Borussii Dortmund.

Jakub Błaszczykowski to legenda reprezentacji Polski. W narodowych barwach rozegrał aż 109 meczów, w których strzelił 21 goli. W latach 2010-2014 skrzydłowy był kapitanem Biało-Czerwonych, o czym nie zapomniał jego kolega z kadry, Kamil Glik. 35-latek opublikował w mediach społecznościowych wspólne zdjęcie sprzed wielu lat, na którym Błaszczykowski dzierży opaskę.

"Top człowiek, top kapitan, to była wielka przyjemność i przywilej" - napisał Glik na profilu na Instagramie, żegnając kolegę z boiska. Fani w komentarzach również przyłączyli się do słów byłego piłkarza Torino. Jeden z nich mianował nawet Jakuba Błaszczykowskiego najlepszym przywódcą w historii reprezentacji. "Dla mnie wzór dobrego i szlachetnego człowieka", "Jedyny kapitan" - czytamy.

Przy okazji dostało się Lewandowskiemu. "Z całym szacunkiem"

Pojawił się także pstryczek w nos Roberta Lewandowskiego, który od wielu lat nosi opaskę w meczach reprezentacji. "Panie Kamilu, dziwię się, że to pan nie był cały czas kapitanem. Z całym szacunkiem do Roberta, kapitanem jest słabym"- dodał jeden z kibiców.