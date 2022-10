Tragedia u rywali Lecha Poznań. Napastnik Austrii Wiedeń trafił na OIOM

Lech Poznań już w czwartek 13 października rozegra kolejny mecz w Lidze Konferencji Europy. Mistrzowie Polski tym razem zagrają na wyjeździe z Hapoelem Beer Szewa. W drugim meczu grupy C, Austria Wiedeń podejmie hiszpański Villarreal.

Drużyna z La Liga będzie zdecydowanym faworytem tego starcia. Piłkarze trenera Unaia Emry'ego wywalczyli jak dotąd komplet punktów i pewnie zmierzają do awansu. Austria ugrała póki co w LKE zaledwie jeden punkt i w trzech meczach straciła aż dziewięć goli. Przez to znalazła się na ostatnim miejscu w grupie C. Przed czwartkowym meczem z Villarrealem Austriacy otrzymali natomiast niespodziewany cios, który może wpłynąć na ich przygotowania.

Na oficjalnym profilu klubu na Twitterze pojawił się komunikat, w którym przekazano, że poważnemu wypadkowi uległ napastnik Muharem Huskovic.

"Muharem Huskovic brał udział w poważnym wypadku drogowym w środę wieczorem i jest na oddziale intensywnej terapii. 19-latkowi nie grozi śmiertelne niebezpieczeństwo. W imieniu Huskovica i jego rodziny Austria Wien prosi o poszanowanie jego prywatności" - czytamy.

Klub nie podał szczegółów zdarzenia. Więcej udało się ustalić dziennikarzom portalu meinbezirk.at. Do wypadku miało dojść w środę około godziny 20:15 na autostradzie A3 w gminie Pottendorf. Piłkarz Austrii Wiedeń podróżował w towarzystwie 21-letniej kobiety, która kierowała pojazdem. W pewnym momencie samochód uderzył w znajdującą się przed nim ciężarówkę i momentalnie stanął w ogniu. Z relacji świadków wynika, że kobieta była w stanie o własnych siłach wydostać się z wraku, natomiast Muharem Huskovic "był w pułapce". Kierowcy innych pojazdów natychmiast ruszyli na pomoc poszkodowanym. Wkrótce zjawiła się także straż pożarna, która ugasiła ogień.

Huskovic to wychowanek Austrii Wiedeń. W pierwszym zespole rozegrał jak dotąd 29 spotkań, strzelił trzy gole i zanotował sześć asyst. 19-latek rozegrał m.in. pół godziny meczu przeciwko Lechowi Poznań, który odbył się we wrześniu.

