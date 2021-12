Mocne komentarze po Legia - Spartak. "Bezczelna symulka". I te słowa do Mioduskiego

Legia Warszawa rozpoczęła fazę grupową Ligi Europy od wygranej 1:0 ze Spartakiem Moskwa po bramce zdobytej przez Lirima Kastratiego. Potem mistrzowie Polski pokonali Leicester (1:0), a następnie nie wygrali żadnego z trzech kolejnych meczów. Legia mogła awansować do 1/16 finału Ligi Europy jedynie w przypadku wygranej ze Spartakiem na własnym stadionie. Ostatecznie to Rosjanie wyszli zwycięsko dzięki trafieniu Zelimkhana Bakajewa.

Twitter komentuje porażkę Legii Warszawa ze Spartakiem Moskwa. "Obraz nędzy i rozpaczy"

"Jeśli chodzi o zawodników bez większej skazy, to w Legii zostali już chyba tylko Ernest Muci i Artur Boruc, przy czym ten drugi opuścił trochę meczów. Nawrocki wypisał się w Gdańsku, a dzisiaj poprawił. Josue w Radomiu, a poprawił z Napoli" - wylicza Mateusz Rokuszewski z portalu weszlo.com.

"Masz 45 minut na odrobienie strat, a Emreli traci piłkę na groźną kontrę na własnej połowie po kilkumetrowym truchciku w kierunku własnej bramki. Kurtyna" - zauważa Konrad Ferszter, dziennikarz Sport.pl.

"Niestety Legia jest do bólu przewidywalna, potwornie statyczna i bez jakiegokolwiek pomysłu na grę. Przerażające jest to, że w tej kadrze są tylko piłkarze jednowymiarowi i bardzo ograniczeni. Ostatnie transfery beznadziejne, ale degrengolada zaczęła się dużo wcześniej" - pisze Marek Szkolnikowski, dyrektor TVP Sport.

"Taka szansa na wyjście z grupy Ligi Europy to może się nie pojawić przez lata. Zwłaszcza z tak silnej z nazw klubów grupy" - uważa Michał Kołodziejczyk, dyrektor Canal+ Sport.

"Spartak umiejętnie odcina od gry Emrelego. Niestety to całkowicie wystarcza żeby mieć spokój w tyłach. A w drugą stronę wystarczy poczekać na prezent" - twierdzi Andrzej Twarowski, dziennikarz Canal+ Sport. "Dużo chęci, mało koncepcji i umiejętności. Czekanie na cud" - dodaje.

"Kastrati jest najszybszym piłkarzem w Europie tak, jak Boruc jest najmłodszym" - uważa Leszek Milewski z Weszlo.com. I chyba teza Dariusza Mioduskiego szybko została obalona.

"Problem Legii: Oni nie są drużyną. Kilku jest tylko przejazdem w Wawie" - twierdzi Zbigniew Mroziński, dziennikarz "Piłki Nożnej".

"Zarządzanie 'meczem' Legii w ostatnich tygodniach prosi się o jakąś piłkarską nagrodę Darwina. Niesłychane" - pisze Dominik Mucha.

"Zdjęcie Josue i wrzucenie Charatina do gry to jakieś nieporozumienie" - uważa Adam Sławiński z Kanału Sportowego. No ta decyzja Marka Gołębiewskiego była co najmniej zaskakująca.

"Johansson pożonglował piłką w narożniku własnej połowy, by wybić ją daleko od bramki, a wybił metr od siebie. Ale chociaż wysoko, klasa. Obraz nędzy i rozpaczy" - zauważył Samuel Szczygielski z portalu meczyki.pl. "Artur Boruc zrobił właśnie szybszy sprint, żeby nawrzeszczeć na piłkarza Spartaka niż ten cały najszybszy w Europie Lirim Kastrati" - dodał.

"Cudem tej jesieni jest to, że tak grająca Legia do ostatniego meczu fazy grupowej miała szanse na wyjście z grupy z Leicester, Spartakiem i Napoli. Niby wciąż je ma, bo jest jeszcze kilka minut, ale trudno w cokolwiek wierzyć" - napisał Sebastian Chabiniak, dziennikarz Eleven Sports.

"Jeśli prezes Dariusz Mioduski chce pomóc Legii, to powinien oddać klub w dobre ręce" - to kolejna opinia Andrzeja Twarowskiego.

"Liga będzie ciekawsza! oh, wait… Legia w ostatnich latach to wieczny plac budowy. Oby tym razem właściciel zaczął od wylania fundamentów, a nie od poddasza" - skwitował Marek Szkolnikowski.

"Dzisiejszy mecz wyglądał momentami jak bezczelna symulka. Legia jest z dykty, atrapa drużyny" - twierdzi Rafał Stec.

"Ten rzut karny to takie ostateczne podsumowanie ostatniego czasu w Legii. Jak już nawet pojawia się światełko, to szybko to gaśnie" - uważa Piotr Kamieniecki z TVP Sport.

"Każdy bramkarz świata obroniłby tego karnego" - uważa Przemysław Langier z Goal.pl.

"Pudło za 210 000 Euro" - wyliczył Rafał Żochowski, w nawiązaniu do rzutu karnego Tomasa Pekharta.