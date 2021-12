Borussia Dortmund znalazła następcę Erlinga Haalanda. Perła

Historia zatacza koło, bo Erling Braut Haaland trafił do Borussii Dortmund właśnie z Red Bulla Salzburg. Teraz po kilkunastu miesiącach w klubie stał się jednym z najbardziej pożądanych zawodników w Europie. W ostatnich tygodniach spekulowano o zainteresowaniu 21-letnim napastnikiem ze strony Realu Madryt oraz Manchesteru United.

Karim Adeyemi drugim Haalandem dla BVB? Władze klubu planują kolejny transfer z RB Salzburg

Karim Adeyemi jest o dwa lata młodszy od Erlinga Haalanda, ale już przewiduje fenomenalną jakość na boisku. W bieżącym sezonie rozegrał dla RB Salzburg 27 spotkań, w których strzelił 15 goli i zanotował trzy asysty. Na swoim koncie ma również debiut w reprezentacji Niemiec, gdzie w trzech meczach zdobył jedną bramkę.

Adeyemim interesowały się również Bayern Monachium, Paris Saint-Germain, Liverpool czy FC Barcelona. Według najnowszych doniesień 18-latek odrzucił jednak ofertę Katalończyków, a zanim zdecydowałby się na Bawarię, chciałby spróbować swoich sił właśnie w BVB. "Bild" informuje, że obie strony ustaliły już indywidualne warunki transferu. Pozostaje porozumienie obu klubów i ustalenie kwoty odstępnego. Borussia Dortmund ma oferować 35 mln euro, a RB Salzburg oczekuje pięciu milionów więcej. Zawodnik miałby dołączyć do nowego klubu po obecnym sezonie w ramach pięcioletniego kontraktu.

Karim Adeyemi wychowywał się w szkółkach młodzieżowych Bayernu Monachium. Następnie trafił do SpVgg Unterhaching, z którego wykupił go RB Salzburg. Aktualny kontrakt piłkarza z klubem obowiązuje do końca czerwca 2024 roku. Erling Haaland natomiast występuje w BVB od 2020 roku, więc obaj napastnicy znają się jeszcze z Salzburga. Norweg podpisał z Borussią czteroletnią umowę.