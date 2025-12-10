Dramat Realu w Lidze Mistrzów! Było już 1:0, a potem szok

Real Madryt przystępował do tego meczu w podłych nastrojach. Przegrał bowiem w niedzielę u siebie z Celtą Vigo 0:2 i jego strata do prowadzącej w La Lidze FC Barcelony powiększyła się do czterech punktów. W dodatku Real Madryt zagrał w środowy wieczór mocno osłabiony. Całkowicie rozbita była formacja obronna. Nie mogli wystąpić z powodu kontuzji: David Alaba, Trent Alexander-Arnold, Dani Carvajal, Eder Militao, Dean Huijsen i Ferland Mendy! Pod ich nieobecność w obronie zagrali: Federico Valverde, Alvaro Carreras na bokach i w środku duet: Raul Asencio - Antonio Rudiger. Oprócz tego nie wystąpił największy gwiazdor - Kylian Mbappe, który cały mecz przesiedział na ławce rezerwowych.

Wielkie emocje w Madrycie. Trzy gole do przerwy

Jak ktoś miał wątpliwości, czy Real Madryt podniesie się po porażce z Celtą, szybko zostały one rozwiane. Gospodarze zaczęli mecz bardzo dobrze, odważnie atakowali. Po zaledwie 120 sekundach sędzia Clement Turpin podyktował rzut karny po faulu Matheusa Nunesa na Viniciusie. Po chwili jednak zmienił swoją decyzję i podyktował rzut wolny z 16 metrów. Potężnie z niego uderzył Valverde, ale piłka po rykoszecie poleciała tuż obok bramki. W siódmej minucie w kontrze Rodrygo podał do Viniciusa, który strzelił z ośmiu metrów nad bramkarzem Gianluigi Donnarummą, ale też nad poprzeczką.

Gospodarze dopięli swego w 29. minucie po świetnej, zespołowej akcji. W jej końcowej fazie Jude Bellingham podał do Rodrygo w pole karne, a ten strzałem w długi róg z ośmiu metrów zdobył gola na 1:0. Brazylijczyk przerwał fatalną serię aż 31 meczów bez bramki! Ostatni raz trafił w marcu tego roku.

Sześć minut później goście wyrównali. Po rzucie rożnym głową strzelał Josko Gvardiol, piłkę odbił Thibaut Courtois, a z trzech metrów skutecznie dobił Nico O'Reilly.

W 43. minucie Anglicy cieszyli się już z prowadzenia. Niewidoczny dotychczas Erling Haaland był przytrzymany w polu karnym przez Rudigera i sędzia po obejrzeniu powtórki na VAR-rze podyktował rzut karny. Pewnie wykorzystał go Haaland. Dla Norwega to szóste trafienie w tym sezonie Ligi Mistrzów i wraz z Victorem Osimhenem (Galatasaray) zajmuje drugie miejsce wśród najlepszych strzelców (do prowadzącego Mbappe traci trzy gole).

Druga połowa toczona była w szybkim tempie. Obie drużyny dążyły do kolejnych goli. W 50. minucie powinno być 2:2, ale bardzo dobrą okazję zmarnował Bellingham, strzelając podcinką z siedmiu metrów nad poprzeczką. 120 sekund później groźny strzał z sześciu metrów Cherkiego obronił Courtois.

Trener Alonso, dla którego to mógł być ostatni mecz w roli trenera Realu Madryt, postawił wszystko na jedną kartę. Wprowadził nawet Endricka, który nie grał od ośmiu spotkań. Brazylijczyk w 85. minucie strzelił głową w poprzeczkę. Gospodarze atakowali, ale brakowało im skuteczności. Dobre okazje zmarnowali też Vinicius i Rodrygo. Ostatecznie wicemistrzowie Hiszpanii przegrali 1:2, choć oddali aż 16 strzałów, ale tylko jeden był celny.

Po tej porażce Real Madryt z 12 punktami w sześciu meczach jest na 7. pozycji. Manchester City ma punkt więcej i jest czwarty.

W następnej kolejce Real Madryt podejmie AS Monaco (20 stycznia, godz. 21), a Manchester City zagra na wyjeździe z norweskim Bodo/Glimt (20 stycznia, godz. 18.45).

Real Madryt - Manchester City 1:2 (1:2)

Bramki: Rodrygo (28.) - O'Reilly (35.), Haaland (43. rzut karny).

Real Madryt: Courtois - Valverde, Asencio (79. Endrick), Rudiger Ż , Carreras Ż - Ceballos (67. Brahim Diaz), Tchouameni, Bellingham - Rodrygo Ż , Garcia (58. Guler), Vinicius.

Inne środowe wyniki Ligi Mistrzów: