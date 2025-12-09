Raków podjął decyzję ws. Papszuna! Klamka zapadła

4:1, 4:1, 2:1, 1:0 - takie wyniki padły w meczach Rakowa Częstochowa od kiedy Marek Papszun zdecydował się ogłosić, że chce odejść do Legii. Można odnieść wrażenie, że jasna deklaracja szkoleniowca wpłynęła korzystnie na drużynę. A Legia? Stołeczny klub nie wygrał meczu od października (2:1 z Szachtarem Donieck), a w Ekstraklasie czeka na zwycięstwo od września (1:0 z Pogonią Szczecin).

Co dalej z Papszunem? Jasna deklaracja prezesa Rakowa

Doszło do tego, że Legia wylądowała już w strefie spadkowej Ekstraklasy. Jej awans do kolejnej fazy Ligi Konferencji też wydaje się coraz mniej prawdopodobny. Nic dziwnego, że w Warszawie chcieliby, żeby Marek Papszun jak najszybciej przejął rozbitą drużynę. To jest nie na rękę Rakowowi, który nie chce dać odejść trenerowi bez odpowiedniej rekompensaty. I wygląda na to, że trener - przynajmniej na razie - nigdzie się nie wybiera.

W rozmowie z oficjalnym kanałem Ekstraklasy prezes Rakowa Piotr Obidziński złożył jasną deklarację. - Rozumiem, że Marek Papszun poprowadzi Raków Częstochowa w tych trzech ostatnich meczach w tym roku? - spytał prowadzący. - Tak. Potwierdzam, że według mojej najlepszej wiedzy Marek Papszun poprowadzi - stwierdził krótko.

Raków Częstochowa do końca roku zagra dwa mecze w Lidze Konferencji i jedno spotkanie Ekstraklasy. W Lidze Konferencji piłkarze Marka Papszuna zagrają ze Zrinjskim Mostar i Omonią Nikozja, a w Ekstraklasie z Zagłębiem Lubin. Jeżeli częstochowianie pokonają lubinian, to... przezimują jako lider tabeli, co jeszcze niedawno wydawało się mało możliwe.