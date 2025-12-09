Legia dokonała niemożliwego! Czekaliśmy na to 12 lat

Legia Warszawa nie może być zadowolona z seniorskiej drużyny, ale powodów do dumy dostarcza zespół juniorski w Lidze Młodzieżowej UEFA (UYL), odpowiedniku Ligi Mistrzów. W drugiej rundzie ścieżki mistrzów krajowych wyeliminował on Fiorentinę (4:1 i 2:3), a w trzeciej, ostatniej rywalizował z PAOK-iem.

Legia Warszawa napisała historię. Zagra w fazie pucharowej Ligi Młodzieżowej UEFA

Pierwsze spotkanie w Legia Training Center zakończyło się wynikiem 2:1 dla gospodarzy. Rewanż odbył się we wtorek na Toumba Stadium w Salonikach. W pierwszej połowie nie działo się aż tak wiele, dopiero dziewięć minut po przerwie wynik otworzył Paschalis Stylos.

Szalę na korzyść Legii przechylił Szymon Piasta, który wszedł na boisko w 71. minucie, a cztery minuty później doprowadził do remisu. Końcówka należała do młodzieżowych mistrzów Polski. W 81. minucie drugą żółtą, a w konsekwencji czerwoną kartkę otrzymał Pavlos Tsiotas. A dwie minuty później Greków dobił Samuel Kovacik, dla którego był to już szósty gol w rozgrywkach (z 10 Legii ogółem).

Dzięki temu polski klub ostatecznie wygrał 2:1 i jako pierwszy w historii przedstawiciel naszego kraju awansował do fazy pucharowej UYL (potrzeba było do tego 12 edycji). Świętowanie sukcesu nieco przyćmiła drobna szarpanina, do której doszło po meczu.

Liga Młodzieżowa UEFA. Co teraz czeka Legię Warszawa?

Poza warszawianami do fazy pucharowej UYL dostało się dziewięć innych zespołów ze ścieżki mistrzowskiej oraz 22 najlepsze ze ścieżki Ligi Mistrzów. W 1/16 finału Legia zagra z jednym z zespołów z miejsc od 7. do 16. ze ścieżki LM. Tam 36 klubów gra w fazie ligowej na wzór seniorskich rozgrywek - zmagania potrwają do środy 10 grudnia i wtedy wyłoni się grono potencjalnych rywali polskiej ekipy. Konkretnego przeciwnika wskaże losowanie, zaplanowane na piątek 12 grudnia.

Jeśli chodzi o pozostałe pary, to drużyny z miejsc 1-6 w fazie ligowej będą rywalizować z tymi z pozycji 17-22. W fazie pucharowej UYL rywalizacja będzie toczyć się w formule jednomeczowej. 1/16 finału zostanie rozegrana w dniach 3-4 lutego 2026 r., natomiast turniej Final Four w dniach 17-20 kwietnia w Nyonie.

