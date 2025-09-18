Tak o Lewandowskim jeszcze nie pisali. Płomienne słowa przed hitem w LM

Jeszcze przed startem nowego sezonu Robert Lewandowski doznał urazu mięśnia dwugłowego uda. Przez kontuzję Lewandowski opuścił ligowy mecz z Mallorką. Potem Hansi Flick wprowadzał polskiego napastnika z ławki rezerwowych w spotkaniach z Levante (3:2) i Rayo Vallecano. Ostatnio Barcelona wygrała 6:0 z Valencią. Lewandowski pojawił się na boisku w 68. minucie i strzelił dwa gole, czym dał sygnał, że stopniowo wraca do formy. Czy Lewandowski wystąpi w pierwszej kolejce fazy ligowej Ligi Mistrzów?

REKLAMA

Zobacz wideo Robert Lewandowski przygasa? Żelazny: W meczach kadry on po prostu nie mógł więcej

Hiszpanie napisali o romansie Lewandowskiego. "Jest dostępny i gotowy"

Hiszpański dziennik "Mundo Deportivo" pisze o "romansie" między Lewandowskim a rozgrywkami Ligi Mistrzów. Liczby Roberta w europejskich pucharach robią ogromne wrażenie. Lewandowski jest trzecim najlepszym strzelcem w historii ze 105 golami i ustępuje tylko Cristiano Ronaldo oraz Leo Messiemu. Poza tym Lewandowski zagra w Lidze Mistrzów w piętnastym sezonie z rzędu. "Lewandowski zachował nienaruszony wzrok myśliwego" - czytamy w artykule.

Jak wyglądają jego liczby przeciwko drużynom z Anglii? "Mundo Deportivo" wylicza, że Lewandowski strzelił dziesięć goli z zespołami z Premier League - cztery przeciwko Arsenalowi, trzy z Chelsea, dwa z Tottenhamem i jeden z Manchesterem City. Jedynym zespołem, z którym Lewandowski nie wygrał i nie strzelił mu gola, jest Liverpool. Lewandowski grał z tą drużyną w 1/8 finału Ligi Mistrzów w sezonie 18/19.

Teraz Polak będzie mógł poprawić liczby przeciwko Anglikom przy okazji czwartkowego spotkania z Newcastle United. "Zawsze zaznaczał swoją obecność podczas debiutów w europejskich pucharach i pojawiał się wtedy, gdy drużyna potrzebowała go najbardziej. Lewandowski jest dostępny i gotowy, by zapewnić bramki, umiejętności i przywództwo w meczu z wymagającym Newcastle" - dodaje "Mundo Deportivo".

Lewandowski czy Torres w ataku Barcelony? W Hiszpanii są podzieleni

Czy Lewandowski wystąpi w podstawowym składzie Barcelony w meczu z Newcastle United? W mediach hiszpańskich nie ma pełnej zgodności - część dziennikarzy awizuje Lewandowskiego od początku, natomiast druga część stawia na Ferrana Torresa. Decyzję Flicka poznamy na około godzinę przed pierwszym gwizdkiem tego spotkania.

Zobacz też: "Najbardziej haniebny". W Azerbejdżanie wrze po tym, co zrobił Santos

Mecz Newcastle United - FC Barcelona odbędzie się w czwartek o godz. 21:00. Relacja tekstowa na żywo w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.