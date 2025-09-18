UEFA napisała o Lewandowskim przed meczem. "Na liście wszech czasów"

Robert Lewandowski ma za sobą dość przeciętny okres. Tuż przed rozpoczęciem sezonu doznał kontuzji, która wyeliminowała go z gry w pierwszym meczu La Liga z RCD Mallorca oraz nie pozwoliła mu wystąpić od początku z Levante, oraz Rayo Vallecano. Po przerwie reprezentacyjnej wrócił jednak ze zdwojoną mocą i w niedzielnym spotkaniu z Valencią po wejściu z ławki ustrzelił dublet. Czy wystąpi w czwartkowym starciu z Newcastle?

UEFA przedstawiła imponującą statystykę. Lewandowski "jest ugruntowany"

Większość hiszpańskich mediów jest przekonana, że Polak wybiegnie w podstawowym składzie. Jedynie dziennik "Sport" uważa, że na boisku pojawi się Ferran Torres. Liczymy jednak na to, że Hansi Flick postawi na naszego piłkarza, zwłaszcza że musi on śrubować osobisty wynik. Chodzi o strzelone gole w tych rozgrywkach. Podczas ostatniej edycji zanotował przecież 11 bramek, natomiast wydaje się, że stać go na więcej.

Portal uefa.com przypomniał, że na szczycie listy wszech czasów znajdują się Cristiano Ronaldo (140 goli), Leo Messi (129) oraz właśnie Lewandowski (105). Jeśli chodzi o same zmagania fazy ligowej/grupowej, to w klasyfikacji przewodzi jednak Argentyńczyk. Jak dotąd strzelił w nich 80 goli, czyli o siedem więcej od największego rywala. Potrzebował na to jedynie 86 spotkań, co daje imponujący bilans 0,93 bramki na mecz.

Trzeci jest za to nasz zawodnik z dorobkiem 71 trafień i średnią 0,89. "Polski napastnik jest mocno ugruntowany na trzecim miejscu na liście wszech czasów" - czytamy. Kolejne miejsca w zestawieniu zajmują: Karim Benzema, Raul Gonzalez, Ruud van Nistelrooy, Thierry Henry czy Zlatan Ibrahimović. Spośród aktywnych piłkarzy najwyżej znajduje się Mohamed Salah, mający w dorobku 36 goli. Najlepszą średnią ma za to Erling Haaland - aż 1,10 bramki na mecz.

Zestawienie najlepszych strzelców w historii fazy grupowej/ligowej Ligi Mistrzów:

1. Lionel Messi (FC Barcelona, Paris Saint-Germain) - 80 goli

2. Cristiano Ronaldo (Man United, Real Madryt, Juventus) - 73

3. Robert Lewandowski (Borussia Dortmund, Bayern, FC Barcelona) - 71

4. Karim Benzema (Lyon, Real Madryt) - 56

5. Ruud van Nistelrooy (PSV, Man United, Real Madryt, HSV) - 39

6. Raul Gonzalez (Real Madryt, Schalke) - 37

7. Zlatan Ibrahimović (Ajax, Juventus, Inter, FC Barcelona, ????AC Milan, Paris Saint-Germain, Man United) - 36

7. Mohamed Salah (FC Basel, AS Roma, Liverpool) - 36

9. Antoine Griezmann (Atletico, FC Barcelona) - 34

10 Erling Haaland (RB Salzburg, Borussia Dortmund, Man City) - 33

10. Kylian Mbappé (AS Monaco, Paris Saint-Germain, Real Madryt) - 33

12. Sergio Aguero (Atletico, Man City) - 32

Zestawienie zawodników z najlepszą średnią gola na mecz w historii fazy grupowej/ligowej LM:

1. Erling Haaland (Salzburg, Dortmund, Man City) - 1,10 (33 gole, 30 meczów)

2. Lionel Messi (FC Barcelona) - 0,93 (80/86)

3. Robert Lewandowski (Borussia Dortmund, Bayern, FC Barcelona) - 0,89 (71/80)

4. Harry Kane (Tottenham, Bayern) - 0,79 (31/39)

5. Ruud van Nistelrooy (PSV, Man United, Real Madryt, HSV) - 0,76 (39/51)

6. Cristiano Ronaldo (Man United, Real Madryt, Juventus) - 0,74 (73/98)

Mecz Newcastle United - FC Barcelona zostanie rozegrany w czwartek 18 września. Początek o godz. 21:00 czasu polskiego. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.