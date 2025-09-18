Sebastian Szymański utrzymał miejsce w podstawowym składzie Fenerbahce po tym, jak na stanowisku trenera Jose Mourinho został zastąpiony przez Domenico Tedesco. W debiucie Niemca przeciwko Trabzonsporowi (1:0) Polak zaliczył asystę (przy bramce Youssefa En-Nesyriego), lecz o wiele gorzej poszło mu w środowym starciu z Alanyasporem.

Sebastian Szymański nie zachwycił w meczu Fenerbahce. "Ostra krytyka"

"Szymański z Fenerbahce spisał się słabo. Gwiazda meczu z Trabzonsporem zanotowała (w środę - red.) aż 21 strat. Był kompletnym niewypałem w trakcie pobytu na boisku..." - ogłosił turecki serwis takvim.com.tr.

Generalnie w zespole ze Stambułu wielu piłkarzy "spisywało się poniżej oczekiwań", ale to Szymański "był tego doskonałym przykładem". Dlaczego? "Zagrał 71 minut, popełnił aż 21 strat, nie wykonał ani jednego wślizgu i wygrał tylko jeden pojedynek" - wyjaśniono. Po czym dodano: "Gwiazdor spotkał się z ostrą krytyką nie tylko na stadionie, ale także ze strony kibiców w mediach społecznościowych".

Sebastian Szymański zszedł z boiska i dopiero Fenerbahce się rozkręciło

Przeciwko Polakowi ułożył się też przebieg spotkania. W 18. minucie Alanyspor objął prowadzenie po tym, jak trafił Ibrahim Kaya. W drugiej połowie stambułczycy mogli wyrównać, jednak Talisca zmarnował rzut karny. Rozkręcili się minutę po zejściu Polaka z boiska.

Wówczas wyrównał Nelson Semedo, a cztery minuty później trafił En-Nesyri po dograniu Cenka Tosuna, który zastąpił Szymańskiego. Jednak nie skończyło się tak kolorowo dla wicemistrzów Turcji - w doliczonym czasie bramkę na 2:2 zdobył Yusuf Oezdemir.

Po tym spotkaniu Fenerbahce ma 11 pkt i już czteropunktową stratę do prowadzącego Galatasaray (wygrało wszystkie pięć meczów). W szóstej kolejce drużyna Sebastiana Szymańskiego (dziewięć występów, zero goli, dwie asysty w tym sezonie) zmierzy się z Kasimpasą (niedziela 21 września).