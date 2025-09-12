Już wiadomo, co z karą dla Flicka. UEFA zdecydowała

FC Barcelona zgarnęła trzy trofea w minionym sezonie, ale zabrakło tego najbardziej prestiżowego - Ligi Mistrzów. W półfinale uległa Interowi Mediolan (6:7 w dwumeczu). Ale to nie jedyne straty, jakie wówczas poniosła. Kilka miesięcy później Komitet Kontroli, Etyki i Dyscypliny UEFA zadecydował o nałożeniu kar za różne incydenty z rewanżowego spotkania. Jedna z nich dotyczyła Hansiego Flicka i jego asystenta Marcusa Sorga. Każdemu z nich nakazano zapłatę 20 tysięcy euro grzywny i ukarano jednym meczem zawieszenia w kolejnej edycji Ligi Mistrzów. Za co otrzymali sankcje? Za niesportowe zachowanie, w tym m.in. za krytykę pod adresem sędziego Szymona Marciniaka. FC Barcelona odwołała się od tej decyzji. I właśnie poznaliśmy finał sprawy.

REKLAMA

Zobacz wideo Robert Lewandowski przygasa? Żelazny: W meczach kadry on po prostu nie mógł więcej

FC Barcelona dopięła swego. Hansi Flick i jego asystent "częściowo ułaskawieni"

Już w czwartek 18 września Katalończycy zainaugurują kolejną edycję Ligi Mistrzów. W pierwszej kolejce fazy ligowej zmierzą się z Newcastle United. Czy na ławce zasiądzie Flick i jego asystent? Jak donosi "Mundo Deportivo", owszem. "UEFA częściowo uwzględniła apelację klubu, dlatego też zawiesiła sankcję nałożoną na Hansiego Flicka i jego asystenta" - czytamy.

Niemiec i jego współpracownik będą się jednak musieli pilnować w kolejnych spotkaniach organizowanych przez UEFA. "Obaj pozostaną pod rocznym okresem 'monitoringu'. Co to oznacza? W sytuacji, gdy dopuszczą się zachowania bądź też reakcji sprzecznej z regulaminem, zostanie nałożona na nich sankcja, a kara, którą otrzymają, zostanie doliczona do poprzedniej" - dodali dziennikarze.

Tak więc Flick i jego asystent nie będą śledzić najbliższego starcia Ligi Mistrzów z trybun St. James' Park, a zasiądą na ławce Barcelony. Nie ulega wątpliwości, że to hiszpańska drużyna będzie faworytem do zwycięstwa, m.in. dlatego, że zdecydowanie lepiej rozpoczęła sezon ligowy.

Zobacz też: Dzieje się w Barcelonie. Media: "Prawdziwa walka" Lewandowskiego i Ferrana.

Zgoła inny początek kampanii w wykonaniu FC Barcelony i Newcastle United

Katalończycy zajmują czwarte miejsce w La Liga z dorobkiem siedmiu punktów. Smaku porażki jeszcze nie zaznali. A przegranej doświadczyła już angielska ekipa. W trzech kolejkach uzbierała ledwie dwa "oczka" i plasuje się na odległej... 17. lokacie w Premier League. Mecz Newcastle United z FC Barceloną zaplanowano na godzinę 21:00. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej z tego spotkania na stronie głównej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.