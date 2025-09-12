Była 11:47, gdy Legia wydała komunikat! "Rozumie naszą filozofię"

W sierpniu 2023 r. Steve Kapuadi przeniósł się z Wisły Płock do Legii Warszawa za 450 tys. euro jako następca Maika Nawrockiego. Poza tym Wisła zapewniła sobie 35 proc. od kwoty kolejnego transferu z udziałem Kapuadiego. Dlatego Legia nie była skłonna do sprzedaży reprezentanta Demokratycznej Republiki Konga. Latem ofertę za Kapuadiego złożyło Blackburn Rovers, ale nie spełniała ona warunków Legii - w Warszawie liczyli na kwotę w wysokości czterech-pięciu mln euro. Właśnie na światło dzienne wyszły informacje ws. przyszłości Kapuadiego.

Steve Kapuadi zostaje w Legii. Podpisał nowy kontrakt. "Ważny ruch"

W piątek o godz. 11:47 Legia ogłosiła w oficjalnym komunikacie, że Kapuadi przedłużył kontrakt z Legią do czerwca 2028 r. W ten sposób stołeczny klub uniknie straty obrońcy po zakończeniu sezonu bez kwoty odstępnego - dotychczasowa umowa była ważna do czerwca przyszłego roku. Niewątpliwie to duży sukces Michała Żewłakowa, dyrektora sportowego Legii.

- Zgodnie z tym, co zapowiadaliśmy, zależało nam na zatrzymaniu Steve’a w drużynie na dłużej, dlatego cieszymy się, że udało nam się przedłużyć kontrakt. To zawodnik, który rozumie naszą filozofię i na boisku prezentuje wysoki poziom gry. Udowodnił to w najważniejszych meczach w lidze, Pucharze Polski oraz europejskich pucharach. Przedłużenie z nim kontraktu to dla nas ważny ruch gwarantujący jakość i spokój w defensywie drużyny na najbliższe sezony - przekazał Żewłakow, cytowany w komunikacie.

- Jestem bardzo szczęśliwy, że mogę kontynuować swoją karierę w Legii. Czuję się tutaj jak w domu, a wsparcie kibiców i całego klubu daje mi ogromną motywację do dalszej pracy. Chcę dawać z siebie jeszcze więcej na boisku i razem z zespołem zdobyć w tym sezonie mistrzostwo kraju, Puchar Polski i powtórzyć sukcesy w europejskich pucharach - dodał Kapuadi po złożeniu podpisu.

Do tej pory Kapuadi zagrał 89 meczów w barwach Legii, w których strzelił sześć goli i zanotował dwie asysty. Kapuadi zagrał już jedenaście meczów w tym sezonie, a w dwóch z nich Legia zaliczyła czyste konto.

Kapuadi był jednym z wielu piłkarzy, który miał ważny kontrakt z Legią do czerwca 2026 r. Teraz w podobnej sytuacji jest np. Kacper Tobiasz, Radovan Pankov, Marco Burch, Artur Jędrzejczyk, Juergen Elitim, Rafał Augustyniak czy Jean-Pierre Nsame.