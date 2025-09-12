Szewczenko zamieszany ws. dopingu gwiazdora za 70 mln. "Interesy"

17 grudnia 2024 r. świat Mychajło Mudryka kompletnie się zawalił. Zawodnik Chelsea otrzymał pozytywny wynik testu antydopingowego, a w jego organizmie wykryto meldonium, a więc zakazaną substancję. Sam zawodnik uważa, że nie zażył świadomie tej substancji. Mudryk został tymczasowo zawieszony, a wynik próbki B, na jego niekorzyść, okazał się być pozytywny. 19 czerwca br. angielska federacja wniosła akt oskarżenia przeciwko Mudrykowi. Zawodnikowi grożą nawet cztery lata dyskwalifikacji, jeżeli okaże się, że przyjął substancję świadomie.

Tak zakazana substancja dostała się do organizmu Mudryka? "Nikt nie poczuwa się do odpowiedzialności"

Ukraiński dziennikarz Igor Burbas ujawnił, że meldonium mogło dostać się do organizmu Mudryka podczas zgrupowania reprezentacji Ukrainy. Piłkarz otrzymał od fizjoterapeuty zastrzyk z komórek macierzystych krowy, bo zgłaszał dyskomfort i nie był w stanie trenować podczas zgrupowania na pełnych obrotach.

Ten zastrzyk miał na celu stymulację regeneracji tkanek. Krowa mogła mieć wcześniej kontakt z meldonium. Tę operację zatwierdził Andrij Szewczenko, a więc szef ukraińskiej federacji, który sam korzysta z tej metody w celu odmładzania swojego organizmu. To zatem potwierdza wersję Chelsea, że wpadka dopingowa Mudryka nie miała miejsca w trakcie przebywania w klubie.

Jeżeli wszystkie informacje się potwierdzą, to Szachtar Donieck ma zamiar pozwać Ukraiński Związek Piłki Nożnej, ponieważ w ten sposób federacja pozbawiła klub zarobku dodatkowych 30 mln euro w ramach bonusów. Wiele wskazuje na to, że decyzja Sądu Arbitrażowego ws. Mudryka zostanie ogłoszona jeszcze w tym roku.

Burbas dodaje, że Szewczenko nie angażuje się w sprawę Mudryka i nie spotkał się z piłkarzem w Londynie. "Nikt z ukraińskiego sztabu, żaden trener czy lekarz, który podawał zastrzyk, nie poczuwa się do odpowiedzialności. Szewczenko na pierwszym miejscu stawia swoje interesy, dlatego nie chce być zaangażowany w sprawę, która może osłabić jego pozycję" - czytamy (tłumaczenie: chelseapoland.com).

Mudryk trafił do Chelsea w styczniu 2023 r. za 70 mln euro z Szachtara Donieck. Do tej pory Mudryk zagrał w 73 meczach w barwach Chelsea, w których strzelił 10 goli i zanotował 11 asyst. Jego kontrakt z Chelsea wygasa w czerwcu 2031 r.