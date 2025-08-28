"Puchar Biedronki". Kosecki nie wytrzymał

- Chciałbym, żeby Lech jednak grał w Lidze Europy, a nie w Pucharze Biedronki. No bo jak popatrzymy, to ten puchar Konferencji... gra siódma ekipa z Anglii, szósta, czy siódma z Hiszpanii, itd. Wydaje mi się, że jesteśmy krajem z dobrymi stadionami i budżetami. Dla polskich klubów Liga Europy powinna być minimum - podkreślał Kamil Kosowski. Te słowa byłego reprezentanta Biało-Czerwonych z 2023 roku wzbudziły spore poruszenie i zazwyczaj nie były pozytywnie odbierane. Wiele osób uważa bowiem, że gra w teoretycznie najmniej prestiżowych pucharach w Europie jest ważna i może przynieść naszej lidze korzyści w przyszłości. Nie koniecznie wiąże się z bardzo niskim poziomem rywalizacji.

Roman Kosecki zabrał głos ws. "Pucharu Biedronki". Jasna opinia

Mimo że od "nadania" Lidze Konferencji miana "Pucharu Biedronki" przez Kosowskiego minęły już prawie dwa lata, to eksperci często wracają do tych słów. Teraz zrobił to Roman Kosecki. Nie zgodził się ze stwierdzeniem rodaka. - Nie ma teraz frajerów na boiskach. Każdy mecz będzie bardzo ciężki. W Lidze Konferencji trzeba wyjść, grać dobrze i pokazać maksimum umiejętności - podkreślał Kosecki w rozmowie z "Faktem".

W fazie ligowej tych właśnie rozgrywek szansę do gry wciąż mają aż cztery polskie zespoły, a przed nimi już ostatni etap rywalizacji. Pewny udziału w nich jest Lech Poznań, choć wciąż ma też szansę na grę w Lidze Europy. O odrobienie strat z pierwszego meczu fazy play-off przeciwko KRC Genk może być jednak trudno (1:5). W walce o LK pozostają Legia Warszawa, Jagiellonia Białystok i Raków Częstochowa. Transmisję z wszystkich czwartkowych rewanżowych meczów polskich zespołów przeprowadzimy na stronie głównej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

Polska przed historyczną szansą

Rozstrzygnięcia czwartkowych meczów będą też ważne w kontekście rankingu UEFA, w którym Polska obecnie zajmuje 13. lokatę. "Utrzymanie 13. lub 14. miejsca oznaczałoby start mistrza Polski w sezonie 2027/2028 w eliminacjach Ligi Mistrzów od 4. rundy! Awans na 12. pozycję dodatkowo dawałby zdobywcy Pucharu Polski start od 4. rundy eliminacji LE" - informował Kacper Sosnowski ze Sport.pl. Awans wszystkich drużyn do fazy ligowej LK i regularne punktowanie może pomóc zrealizować cel.

