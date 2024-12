Legenda sportu pokazała się z nową partnerką. 48 lat różnicy

Bill Belichick to żywa legenda amerykańskiego sportu. Uznawany jest za szkoleniowca wszech czasów w futbolu amerykańskim. Sześciokrotnie wygrywał Super Bowl jako szkoleniowiec New England Patriots, dwa razy wygrywał finał NFL jako tzw. koordynator defensywy w New York Giants. Pobił też rekord zwycięstw w play-off jako główny szkoleniowiec. To tylko te najważniejsze z jego licznych wyczynów.

REKLAMA

Zobacz wideo

Bill Belichick zarobił ponad 200 mln dolarów

Belichick jest więc nie tylko wielką postacią sportu, ale szeroko rozumianej popkultury. Futbolem mniej lub bardziej interesuje się 72 procent Amerykanów. W Europie często przytacza się gigantyczne liczby widzów Super Bowl, ale tu warto pamiętać, że i w sezonie zasadniczym, aby kibicować swoim drużynom przed ekranami, zasiada co najmniej 200 mln Amerykanów.

Futbol uczynił też z Belichicka bardzo bogatego człowieka. Bloomberg obliczył, że przez 24 lata, które słynny trener spędził w New England Patriots, zarobił on 200 mln dolarów. Jego ostatni kontrakt opiewał na 25 mln dol. rocznie, co czyniło Belichicka najlepiej zarabiającym trenerem USA. Z drużyny sześciokrotnych mistrzów NFL trener odszedł w styczniu 2024 r. za porozumieniem stron.

Bill Belichick wraca do pracy?

Teraz znów o nim głośno, że może wrócić do trenowania, ale już nie w NFL. Propozycję złożył mu Uniwersytet Północnej Karoliny. Miałby przejąć zespół po zwolnionym przed ostatnim meczem w sezonie zasadniczym Macku Brownie. Zdaniem mediów Belichick jest bardzo blisko nowej posady.

Futbol akademicki to również bardzo popularny sport w USA. Mecze ligowe oglądają dziesiątki milionów Amerykanów. W tym roku telewizja ESPN zawarła nowy sześcioletni kontrakt z nadzorującym sport uczelniany NCAA na pokazywanie futbolowego play-off ligi akademickiej. Od sezonu 2025/26 będzie płacić 1,3 miliarda dolarów za jedenaście meczów rocznie!

Bill Belichick i Jordon Hudson: niecodzienna różnica wieku

Nic więc dziwnego, że szkoleniowcy w lidze akademickiej też nie mogą narzekać na swoje zarobki. Uniwersytety, którym najbardziej zależy na wynikach, płacą trenerom po 10-13 milionów dolarów za każdy sezon.

Ale o słynnym trenerze jest ostatnio głośno nie tylko z powodu jego nowej pracy. Równie dużo mówi się o jego nowej partnerce Jordon Hudson. Z byłą cheeleaderką Belichick ma się spotykać już od 2022 roku, ale dopiero w czerwcu informacja o romansie ujrzała światło dzienne. W ubiegłym tygodniu para zadebiutowała na czerwonym dywanie podczas gali wydanej przez Amerykańskie Muzeum Historii Naturalnej.

Słynnego trenera i jego partnerkę dzieli niecodzienna różnica wieku. On ma 72 lata, a ona 24. "New York Post" powołując się na osobę blisko związaną z trenerem pisze, że para nie przywiązuje żadnej wagi do tej różnicy: "Wiek to dla nich tylko liczba".