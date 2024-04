UEFA szykuje kolejną zmianę w Lidze Mistrzów. Kibice będą wściekli

We wtorkowe popołudnie kibice zobaczyli dwa niezwykle emocjonujące starcia 1/4 finału Ligi Mistrzów. Przez wielu ekspertów zostały nazwane "przedwczesnymi finałami". Padł w nich grad goli. Real Madryt zremisował 3:3 z Manchesterem City, z kolei Arsenal zremisował 2:2 z Bayernem Monachium. Oba spotkania zostały rozegrane o tej samej porze, a konkretnie o 21:00. Podobnie zresztą jak i środowe mecze. Ten fakt dość mocno zirytował kibiców, którzy musieli wybrać, które ze starć obejrzeć. Okazuje się jednak, że w nowym formacie rozgrywek, który wejdzie w życie już w kolejnym sezonie, może być jeszcze gorzej.

Szalony plan UEFA. Chodzi o Ligę Mistrzów. Kibicom się to nie spodoba

Od sezonu 2024/25 piłkarze będą rywalizować w Lidze Mistrzów według nowego systemu. Nastąpi koniec z dotychczasowym podziałem drużyn na czterozespołowe grupy. Każda z ekip rozegra osiem meczów na pierwszym etapie zmagań, przez co liczba klubów biorących udział w rozgrywkach zwiększy się z 32 do 36.

To oznacza, że piłkarze będą jeszcze bardziej eksploatowani, co wzbudza dość spore kontrowersje. Jednak to nie o tym fakcie może być głośno w kolejnych dniach. Jak donosi "Daily Mail", mecze będą rozgrywane przez kilka dni w tygodniu, ale w ostatniej kolejce fazy grupowej może się to zmienić. By zapobiec sytuacji, w której drużyny będą kalkulować i grać, by osiągnąć lepszy dla siebie wynik, UEFA chce przeprowadzić mecze ostatniej kolejki nie tylko tego samego dnia, ale i o tej samej godzinie. To oznacza, że jednocześnie rozegranych zostałoby aż 18 spotkań!

"Finałowa runda meczów grupowych Ligi Mistrzów po raz pierwszy w historii odbędzie się tego samego dnia ze względu na obawy o uczciwość. UEFA przyjmuje tzw. szwajcarski system rozgrywek. W nim wszystkie kluby mierzą się w jednej tabeli ligowej. W związku z tym wszystkie mecze finałowe rozpoczną się w tym samym czasie, aby żadna drużyna nie zyskała przewagi" - czytamy.

Cios w kibiców. Przez jedną decyzję mogą stracić prawie 20 meczów

To dość kontrowersyjny pomysł, który z pewnością nie przypadnie do gustu wielu kibicom. W końcu mieli oni problem, by wybrać jeden z hitów obecnych ćwierćfinałów, a takich potencjalnie ciekawych starć już w fazie grupowej przyszłorocznej edycji może być zdecydowanie więcej.

Jak na razie fani mogą cieszyć się obecną rywalizacją w Lidze Mistrzów, która jest niezwykle ciekawa i wciąż otwarta. Szczególnie po wtorkowych spotkaniach. W rewanżu każda z drużyn będzie musiała postawić wszystko na jedną kartę, by awansować do półfinału rozgrywek.