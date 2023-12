Legendarny Brad Friedel doradza Probierzowi. Ma piłkarza dla reprezentacji Polski

Mateusz Bogusz mógł zakończyć sezon w Stanach Zjednoczonych z trofeum. Los Angeles FC, w którym Polak występuje, dotarł do finału play-offów, ale tam przegrał 1:2 z Columbus Crew, m.in. po golu Yawa Yeboaha, czyli byłego zawodnika Wisły Kraków. Bogusz zagrał w tym meczu nieco ponad 30 minut. Mimo to pomocnik może być zadowolony z tego sezonu, bo trafił do LAFC w marcu tego roku i w 42 meczach miał cztery gole oraz osiem asyst. Jak Bogusza ocenia jedna z legend amerykańskiego futbolu?

REKLAMA

Zobacz wideo Listkiewicz dostał kontrę. Jaśniej się nie da. "Tragedia ludzka i groby"

Legenda kadry USA rekomenduje Probierzowi jednego piłkarza. "Może odgrywać znaczącą rolę"

Legendarny Brad Friedel rozmawiał z "Przeglądem Sportowym Onet" po zakończeniu sezonu MLS. Były bramkarz Liverpoolu czy Tottenhamu uważa, że Bogusz jest gotowy na to, by otrzymać powołanie do reprezentacji Polski. - On może odgrywać tam znaczącą rolę. Ciekawi mnie zresztą, jak potoczy się jego kariera, bo jestem pewny, że wiele klubów z Europy go monitoruje. W klubie mają na niego plan i wcale się nie zdziwię, jeśli w następnym sezonie będzie głównym albo jednym z głównych piłkarzy LAFC w środku pola. Jestem o niego spokojny - powiedział.

Friedel podkreśla też, że Bogusz jest ceniony w Stanach Zjednoczonych. - Jest bardzo dobrze wyszkolony technicznie. Potrafi też, kiedy trzeba, wykonać odważny wślizg. Najbardziej imponuje mi, jak potrafi się odnaleźć w każdym systemie, jaki narzuci trener. LAFC to zespół, który, w zależności od tego, z kim gra, raz gra, utrzymując się długo przy piłce, a raz chowa się pod własnym polem karnym i szuka kontrataków. Bogusz dobrze gra w obu taktykach. Potrafi pójść do szybkiego ataku, a następnie błyskawicznie wrócić do obrony. Jest naprawdę bardzo dobrym zawodnikiem - dodaje Amerykanin.

- Los Angeles FC ma bardzo mocny skład, więc Bogusz nie może liczyć na to, że będzie grał zawsze, ale uważam, że trener bardzo mądrze z niego korzysta. Finał był dla LAFC 53. meczem w sezonie, bo grali w wielu różnych rozgrywkach. Szkoleniowiec Steve Cherundolo stosuje rotacje i Bogusz jest ważną częścią tej drużyny - podkreśla Friedel.

LAFC jest piątym klubem w seniorskiej karierze Bogusza. Wcześniej był on zawodnikiem Ruchu Chorzów (2011-2019), Leeds United (2019-2023), UD Logrones (wypożyczenie w sezonie 19/20) oraz UD Ibiza (wypożyczenia w sezonach 21/22 i 22/23). Łącznie zagrał 18 meczów w reprezentacji Polski do lat 21, w których strzelił cztery gole, miał siedem asyst i rywalizował w eliminacjach do młodzieżowego Euro.