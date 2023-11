Tak wygląda tabela grupy Barcelony po blamażu w Lidze Mistrzów [TABELA]

Szachtar Donieck był przed tym spotkaniem w bardzo trudnej sytuacji. Porażka z Barceloną oznaczałaby, że szanse ukraińskiego zespołu na awans do kolejnej fazy byłyby minimalne. Za to mistrzom Hiszpanii trzy punkty zagwarantowałyby promocję już na dwie kolejki przed końcem.

REKLAMA

Zobacz wideo Ależ zjazd piłkarza Legii. "Jego forma faluje, odkąd przyszedł do Legii"

Liga Mistrzów. Sensacyjna porażka FC Barcelony komplikuje jej sytuację w tabeli grupy H

Tak się jednak nie stało. FC Barcelona sensacyjnie przegrała z Szachtarem 0:1. W 40. minucie zwycięskiego gola dla ukraińskiego zespołu strzelił Danyło Sikan. Piłkarze Xaviego próbowali potem odwrócić losy meczu, ale nie mogli sobie poradzić z dobrze zorganizowaną obroną Szachtara. W końcu trener Barcelony nie wytrzymał i przeprowadził aż cztery zmiany w jednym momencie. To nic nie dało, a Szachtar mógł nawet podwyższyć prowadzenie - pod koniec meczu strzelił gola na 2:0, ale sędzia słusznie odgwizdał minimalnego spalonego.

Minimalna wygrana Ukraińców powoduje, że w tabeli mają oni sześć punktów i zajmują trzecie miejsce. To oznacza, że dogonili oni FC Porto, które dzisiaj od 21:00 gra z belgijskim Royal Antwerp. Jeżeli Portugalczycy zgodnie z przewidywaniami wygrają mecz, to zrównają się punktami z Barceloną. Szachtar do obu drużyn będzie tracił po trzy punkty i tutaj otwiera się ścieżka do awansu dla Ukraińców, którzy mają do zagrania jeszcze rewanż z FC Porto i Royal Antwerp.

Wciąż może dojść też do odpadnięcia FC Barcelony. Wystarczy, że zespół Roberta Lewandowskiego przegra mecz z FC Porto i sensacyjnie straci punkty z Belgami, a już będzie musiał liczyć na korzystne dla siebie wyniki w innych spotkaniach. Przy równej liczbie punktów wszystkich trzech czołowych drużyn o awansie będą decydować wyniki pomiędzy poszczególnymi zespołami i liczba strzelonych goli, a w najbardziej skrajnych przypadkach może liczyć się nawet ranking fair-play.

Tabela Grupy H Ligi Mistrzów po meczu Szachtar Donieck - FC Barcelona

FC Barcelona - 9 punktów - bilans bramkowy 8:2 FC Porto - 6 pkt - 7:3* Szachtar Donieck - 6 pkt - 6:7 Royal Antwerp - 0 pkt - 3:12*

* FC Porto i Royal Antwerp rozpoczęły swój mecz 7 listopada o godzinie 21:00