Sensacja w Lidze Mistrzów! FC Barcelona i Lewandowski upokorzeni

Zero. Tyle celnych strzałów oddała Barcelona w pierwszej połowie. Goście praktycznie ani razu nie zagrozili bramce rywali, co świetnie obrazuje współczynnik xG, czyli tzw. goli oczekiwanych, który wyniósł zaledwie 0,07. To "gospodarze" (mecz rozgrywano w Hamburgu) schodzili do przerwy z jednym golem przewagi. W 40. minucie Giorgi Gocholeishvili świetnie zacentrował w pole karne, a Danylo Sikan popisał się piękną główką. Dla Sikana było to już trzecie trafienie w tej edycji Ligi Mistrzów.

W 55. minucie bramkarz Szachtara w końcu złapał piłkę, ale wcale nie po strzale. Po prostu Oriol Romeu zbyt mocno dośrodkował do Roberta Lewandowskiego, więc zamiast Polaka, piłkę zgarnął Dmytro Riznyk. W 61. minucie Baca oddała pierwszy celny strzał, ale uderzenie Gaviego nie przyniosło żadnego zagrożenia.

Później nie padła już żadna bramka, więc Szachtar wygrał 1:0. To znaczy padła, po pięknym strzale Newertona, jednak Brazylijczyk był na spalony.

Bezbarwny Lewandowski

Robert Lewandowski dopiero niedawno wyleczył kontuzję. Zagrał epizod w przegranym meczu z Realem Madryt (1:2), ale niczym się nie wyróżnił. Podobnie jak kilka dni później w starciu z Raelem Sociedad (1:0). We wtorek Polak zanotował trzeci z rzędu bezbarwny mecz.

Polak, który w tym sezonie strzelił dla katalońskiego klubu sześć goli, przeciwko Szachtarowi zanotował tylko jeden niecelny strzał. W dodatku niewiele pomagał w rozegraniu. Skończył mecz z zaledwie dziesięcioma celnymi podaniami.

Barca pomimo porażki i tak prowadzi w tabeli. I ma duże szanse, by awansować do fazy pucharowej po raz pierwszy od sezonu 2020/21.

Tabela grupy H