Męczarnie klubu z ekstraklasy w Pucharze Polski. Aż nadeszła 90. minuta

Wtorkowy mecz 1/16 finału Pucharu Polski w Bielsku-Białej z pierwszoligowym Podbeskidziem był dla Pogoni Szczecin prawdziwą męczarnią. Drużyna Jensa Gustafssona przez praktycznie 90 minut nie była w stanie oddać celnego strzału na bramkę przeciwnika, ale gdy już to uczyniła, to Kamil Grosicki pięknym uderzeniem pod poprzeczkę zapewnił Pogoni skromne zwycięstwo 1:0 i awans do kolejnej rundy.

