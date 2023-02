Chelsea podjęłą kluczową decyzję ws. składu na LM. Gwiazda definitywnie skreślona

Enzo Fernandez, Mychajło Mudryk, Joao Felix, Benoit Badiashile, Noni Madueke, Andrey Santos, David Datro Fofana oraz Gabriel Slonina - to zawodnicy, których Chelsea kupiła w styczniowym okienku transferowym. Nowi piłkarze z jednej strony dali komfort wyboru trenerowi - Grahamowi Potterowi - z drugiej jednak strony to też spory kłopot dla angielskiego szkoleniowca.

Zwłaszcza w kontekście Ligi Mistrzów. Do tych rozgrywek londyńczycy mogli zgłosić jedynie trzech z ośmiu nowych piłkarzy. To liczba stała, nienegocjowalna, niezależna od liczby zawodników, których Chelsea wyrejestrowałaby w porównaniu do jesieni.

Na listę uprawniającą do gry wiosną w Lidze Mistrzów wpisani zostali Fernandez, Mudryk oraz Felix. Tu zaskoczeń nie ma. Chelsea zarejestrowała dwa najdroższe transfery oraz napastnika, z którymi w tym sezonie miała kłopot. Zaskakujące jednak jest to, kto w Lidze Mistrzów w tym sezonie już nie zagra.

Wybory Jorginho i Armando Broi były oczywiste. Pierwszy jest już zawodnikiem Arsenalu, drugi nie zagra do końca sezonu z powodu zerwania więzadła krzyżowego. Zaskakujące jednak jest to, że Potter definitywnie skreślił też Pierre'a-Emericka Aubameyanga.

Potter skreślił Aubameyanga

Dla Gabończyka to potężny cios. Zwłaszcza że w kadrze Chelsea na dalszą część Ligi Mistrzów pozostali m.in. poważnie kontuzjowany Christian Pulisic czy Hakim Ziyech, który jeszcze we wtorek był o krok od wypożyczenia do Paris-Saint Germain. W kadrze został też trzeci bramkarz - Marcus Bettinelli - którego mógł zastąpić jeden z wychowanków klubu.

To kolejny znak, że Aubameyang już latem, po zaledwie roku opuści Chelsea. Transfer napastnika z FC Barcelony okazał się totalną porażką. 33-latek zagrał w tym sezonie w 18 meczach, strzelił raptem trzy gole, a na boisku przebywał przez niespełna 850 minut.

Aubameyang ma być jednym z kilku zawodników, którzy opuszczą Chelsea latem w ramach wietrzenia szatni i odmładzania kadry. Na razie nie wiadomo gdzie i za ile odejdzie zawodnik, ale pewne jest, że londyńczycy nie odzyskają zapłaconych za niego 12 mln euro.

W 1/8 finału LM Chelsea zagra z Borussią Dortmund. Pierwszy mecz w Niemczech 15 lutego, rewanż 7 marca w Londynie. Dla Aubameyanga byłby to dwumecz szczególny, bo od lipca 2013 r. do stycznia 2018 r. był on piłkarzem Borussii Dortmund. Sentymentalnego powrotu jednak nie będzie.