W piątek w Willingen pogoda nie rozpieszczała organizatorów konkursu Pucharu Świata w skokach narciarskich. Piątkowe treningi, a także konkurs drużyn mieszanych (bez Polaków) były rozgrywane w niezwykle loteryjnych warunkach. Jedni zawodnicy "klepali bulę", inni przeskakiwali skocznie, narażając się na niemałe niebezpieczeństwo. Podsumowaniem tego jest niebywały skok na 161,5 metra autorstwa Timiego Zajca, po którym Słoweniec nie miał żadnych szans na dobre lądowanie i ze sporej wysokości, z dużą prędkością spadł na zeskok.

Mimo tego, pierwotnie FIS przekazał, że piątkowe kwalifikacje mężczyzn z udziałem 70 skoczków, w tym sześciu Polaków, odbędą się zgodnie z planem. Miały się one rozpocząć o godzinie 18:15.

Przerażający skok Zajca przesądził sprawę. Kwalifikacje w Willingen odwołane

Koniec końców jednak do tego nie doszło. Tuż przed skokami doszło do zebrania jury, na którym podjęto decyzję o odwołaniu kwalifikacji. Najprawdopodobniej zostaną one przeniesione na sobotę i w pierwotnym założeniu mają się one odbyć pomiędzy konkursem indywidualnym kobiet (godz. 12:30) a konkursem indywidualnym mężczyzn (godz. 16:10). Powinny rozpocząć się o 14:45, w miejsce serii próbnej przed zawodami.

