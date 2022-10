Wyniki Xaviego w Lidze Mistrzów są beznadziejne. Co za statystyka

Xavi w roli trenera FC Barcelony rozegrał do tej pory sześć spotkań w Lidze Mistrzów i tylko raz jego zespół zainkasował trzy punkty. Fatalne statystyki szkoleniowca Katalończyków nie napawają optymizmem przed podjęciem walki o awans do dalszej fazy rozgrywek.

Jedna wygrana w sześciu meczach FC Barcelony. Xavi nie ma sposobu na Ligę Mistrzów

Xavi trenerem Barcelony został 6 listopada 2021 roku i jego zespół miał do rozegrania jeszcze dwa spotkania Ligi Mistrzów w sezonie 21/22. Pierwszy mecz Benficą Lizbona Barcelona zremisowała 0:0, a drugim przegrała z Bayernem Monachium 0:3 i nie awansowała do fazy pucharowej. W tegorocznych rozgrywkach Barcelona, z Xavim na ławce, rozpoczęła Ligę Mistrzów od wygrania 5:1 z Viktorią Pilzno i hiszpański szkoleniowiec mógł świętować pierwsze zwycięstwo w tych rozgrywkach w roli trenera. Później było już gorzej, bo Barca uległa Bayernowi 0:2 i Interowi 0:1. Środowy remis 3:3 z Interem był piątym meczem Xaviego bez wygranej.

Odkąd Hiszpan został trenerem zespołu z Katalonii, zdobywa średnio 1,94 punktu na mecz, ale w Lidze Mistrzów średnia ta wynosi tylko 0,83. Xavi prowadził Barcelonę także w sześciu meczach Ligi Europy i tam wygrał jedynie 2 na 6 meczów i odpadł w ćwierćfinale rozgrywek z Eintrachtem Frankfurt.

Xaviemu szło lepiej, gdy w Lidze Mistrzów był na boisku

Barcelona z Xavim na ławce jest bliska odpadnięcia z tegorocznej Ligi Mistrzów. Do awansu nie potrzebuje jedynie wygrać dwóch nadchodzących meczów z Viktorią Pilzno i Bayernem Monachium, ale także porażki Interu w przynajmniej jednym z nadchodzących dwóch meczów. Aktualnie Barcelona zajmuje trzecie miejsce w grupie C, które uprawnia zespół Xaviego do gry na wiosnę w Lidze Europy.

Xavi jak piłkarz FC Barcelony radził sobie w Lidze Mistrzów dużo lepiej. Hiszpan triumfował w elitarnych rozgrywkach cztery razy, w sezonach: 05/06, 08/09, 10/11 i 14/15. Na placu gry meldował się 151 razy, dzięki czemu uzbierał aż 11410 minut. Do tego strzelił 11 goli i dołożył 32 asysty.