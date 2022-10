"Pi******ć LM, czy jak tam to się nazywa". W Hiszpanii dostało się też Marciniakowi

"Groteskowe i częste błędy w obronie sprawiły, że FC Barcelona jest o krok od odpadnięcia z Ligi Mistrzów już po fazie grupowej. Drugi rok z rzędu. Nawet najlepsza wersja Marca-Andre ter Stegena nie była w stanie uchronić zespołu Xaviego od utraty bezcennych punktów" - tak występ FC Barcelony przeciwko Interowi Mediolan podsumowali dziennikarze katalońskiego "Sportu".

W środę FC Barcelona zremisowała 3:3 z Interem Mediolan w czwartej kolejce fazy grupowej Ligi Mistrzów i jest o krok od odpadnięcia z rozgrywek. Na dwie kolejki przed końcem rywalizacji drużyna Xaviego traci aż osiem punktów do Bayernu Monachium i trzy do Interu.

Jeśli w następnej kolejce Włosi pokonają u siebie najsłabszą w stawce Viktorię Pilzno, awansują do 1/8 finału niezależnie od wyniku meczu FC Barcelona - Bayern Monachium. "Po pierwszej połowie kibice mogli mieć nadzieję, ale w drugiej dominował już chaos. Ter Stegen wystawiał ręce i nogi, ale nie mógł przezwyciężyć tego koszmaru. Strata Julesa Kounde, Ronalda Araujo i Andreasa Christensena okazała się zbyt poważna" - dodali dziennikarze "AS-a".

"Nie było magicznej nocy na Camp Nou, bo FC Barcelona nie pokonała Interu Mediolan i jej misja awansu do 1/8 finału Ligi Mistrzów wydaje się niemal niemożliwa do wykonania. Chociaż mecz dostarczył wielkich emocji, to Katalończycy nie są już zależni tylko od siebie. Ten sezon w Europie nie potoczył się tak, jak tego oczekiwaliśmy. Jeśli nie wydarzy się cud, w 2023 r. FC Barcelona znów zagra w Lidze Europy" - czytamy w dzienniku "Marca".

I dalej: "Marzyliśmy o magii, a było cierpienie. Mimo prowadzenia FC Barcelona nie wygrała meczu z Interem i jak rok temu stoi nad przepaścią. Chociaż remis nie przekreślił szans na awans, to są one minimalne. Niezwykle minimalne. Interowi wystarczy zaledwie jedna wygrana w dwóch ostatnich meczach".

W podobnym tonie do dziennikarzy wypowiedzieli się piłkarze Xaviego. - W pierwszej połowie zagraliśmy, jak chcieliśmy. Musieliśmy wygrać i z prowadzeniem zeszliśmy na przerwę. Ale wiedzieliśmy, że potrzebujemy więcej. Brak kontroli na boisku kosztował nas jednak za dużo. Popełniliśmy błędy, jakie na tym poziomie są niewybaczalne. Nie umiem wytłumaczyć tego, co się stało - mówił po meczu Eric Garcia.

- Pierwsza połowa była znakomita, ale po przerwie nasza gra straciła na jakości. Popełniliśmy błędy, które w Europie zawsze dużo kosztują. Nasza sytuacja stała się bardzo skomplikowana, za co przepraszam naszych kibiców. To dla nas trudny moment, ale już musimy zmienić nasze myślenie, przestawić się na ligę i niedzielny mecz z Realem Madryt - dodał Xavi.

Hiszpanie narzekają, że Szymon Marciniak nie reagował na kradzież czasu

"FC Barcelona ma już minimalne szanse na awans po drugiej połowie na Camp Nou zdominowanej przez Inter Mediolan. Włosi nie tylko grali dobrze, ale też sprytnie kradli czas, na co nie reagował polski sędzia - Szymon Marciniak. Andre Onana zyskiwał minutę niemal za każdym razem, gdy piłka przelatywała obok jego bramki. A działo się to często, bo strzałów z dystansu próbowali Raphinha, Ousmane Dembele czy Marcos Alonso" - zauważył dziennik "Mundo Deportivo". A w rozmowie ze Sport.pl postawę Marciniaka jako bardzo dobrą ocenił Marcin Borski, były sędzia międzynarodowy, o czym więcej można przeczytać tutaj >>

Na koniec kuriozalną opinię wygłosił Xabier Fortes-Lopez z "AS-a". Jego zdaniem odpadnięcie z Ligi Mistrzów wcale nie będzie tak istotne dla drużyny Xaviego. "Ci z nas, którzy są z Barcelony, pamiętają czasy, gdy drużyna wygrywała ligę co 14 lat. Dlatego my nie będziemy płakać po remisie, który smakuje jak porażka. Kiedy pisałem te słowa, zadzwonił do mnie mój syn, by powiedzieć, że czeka jedynie na niedzielny mecz z Realem Madryt. Jeśli wygrany na Santiago Bernabeu, co w ostatnich latach zdarzało się często, mistrzostwo Hiszpanii nabierze katalońskich barw. Dlatego pi******ć Ligę Mistrzów, czy jak tam nazywają się te rozgrywki. Kibice FC Barcelony pragną tylko mistrzostwa kraju" - napisał.