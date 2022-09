Dinamo Zagrzeb przeszło do historii. Nie zrobił tego Bayern, Real ani Barcelona

Dopiero co ruszyła Liga Mistrzów, a już doszło do dużej niespodzianki. Dinamo Zagrzeb nieoczekiwanie pokonało u siebie Chelsea 1:0, a zwycięski i zarazem pierwszy gol w nowych rozgrywkach był dziełem Mislava Orsicia już w 13. minucie spotkania. I była to piękna bramka, bo Chorwat przebiegł z piłką kilkadziesiąt metrów i miękką podcinką pokonał Kepę Arrizabalagę.

- To był bardzo zły występ. Jestem wściekły na siebie. W naszej grze było zbyt dużo niedociągnięć. Nie byliśmy wystarczająco precyzyjni i agresywni. Zabrakło nam determinacji. Nie byliśmy wystarczający dobrzy indywidualnie, jak i zespołowo - mówił po ostatnim gwizdku Thomas Tuchel, którego cytuje "Football London".

Dinamo ma sposób na londyńczyków

Zachwycone tym zwycięstwem są chorwackie media. "Heroiczne zmagania, a nawet cierpienie, zwłaszcza pod koniec meczu, zostały nagrodzone triumfem. Dynamo wygrało już na starcie Ligi Mistrzów, ale jest to prawdopodobnie jeszcze większy wyczyn niż 4:0 trzy lata temu przeciwko Atalancie. Chelsea to coś innego, bo drużyna z Bergamo wtedy po raz pierwszy zagrała w Lidze Mistrzów" – pisze portal sportske.jutarnji.hr.

Dziennikarze zwracają uwagę na wyczyn, którego dokonało Dinamo. Wygrana z Chelsea oznacza, że chorwacki zespół zaliczył zwycięstwa z czterema największymi klubami Londynu. Przed pokonaniem Chelsea ograli również Arsenal (2:1 w 2015 roku), Tottenham (3:0 w 2021 roku) i West Ham United (1:0 w 2021 roku). Portal dodaje, że taka sztuka nie udała się nawet największym klubom, takim jak Real, Barcelona, Bayern, Juventus i Milan. "Nikt nie podbił brytyjskiej stolicy tak, jak Dinamo. Mogą aplikować do Premier League" – napisano.

Dinamo dzięki sensacyjnej wygranej zostało liderem grupy E, gdzie w drugim meczu Milan zremisował na wyjeździe 1:1 z Red Bullem Salzburg. W następnej kolejce Dinamo zagra na wyjeździe z Milanem, a Chelsea będzie szukała pierwszych punktów, grając na Stamford Bridge z Salzburgiem. To nie będzie łatwe zadanie. W zeszłym sezonie austriacka drużyna, słynąca ze świetnej akademii oraz dobrego skautingu, potrafiła awansować do fazy pucharowej LM.