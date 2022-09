Który piłkarz i który klub najwięcej razy wygrali Ligę Mistrzów? Piłkarski hegemon

W styczniu 2022 roku w wieku 88 lat zmarł Francisco "Paco" Gento - hiszpański piłkarz, który grał na lewym skrzydle w Realu Madryt. To właśnie z tym klubem udało mu się sześciokrotnie zdobyć Puchar Europy - stając się najbardziej utytułowanym zawodnikiem w historii Ligi Mistrzów.

REKLAMA

Zobacz wideo Tak trenuje Zlatan Ibrahimović. Bestia!

Który piłkarz najwięcej razy zdobył Ligę Mistrzów?

Paco urodził się w 1933 roku w Santander - stolicy Kantabrii na północy Hiszpanii. Mając 20 lat opuścił Racing i przeniósł się do Realu Madryt, w którym występował przez następnych 18 lat. Real zresztą zakontraktował go trzy dni po meczu Racing-Real, w którym wystąpił młody Paco - a jego występ w tym meczu wcale nie był przesądzony. Gento został nagle powołany do pierwszego składu po tym, jak wielu zawodników zachorowało na grypę i nie mogło wziąć udziału w spotkaniu.

Pierwszy sezon w Realu nie był dla niego zbyt udany, a prezes klubu - Santiago Bernabeu - uważał, że przez jego niewielki wzrost (1,68 m), nie nada się do gry z wyższymi przeciwnikami. Za Paco wstawił się jednak Alfredo di Stefano, wskazując na niezwykłą szybkość i precyzję trafień Gento - te cechy zresztą przyczyniły się do tego, że niedługo później Paco stał się jednym z najważniejszych zawodników klubu. W sumie z Realem Madryt udało mu się zdobyć 23 tytuły:

12 mistrzostw Hiszpanii,

dwa Puchary Króla,

Puchar Interkontynentalny z 1960 roku,

dwa Puchary Łacińskie,

sześć Pucharów Europy.

Tym samym Gento był najbardziej utytułowanym piłkarzem Realu Madryt. Do jego wyniku (23 tytułów z klubem) udało się zrównać dopiero Marcelo (w styczniu 2022 roku, gdy pochodzący z Brazylii zawodnik zdobył z "Królewskimi" Superpuchar Hiszpanii). Poza tym Francisco Gento zagrał dla Realu w 600 spotkaniach, w których strzelił 182 bramki.

Przeczytaj więcej informacji o sporcie na stronie głównej Gazeta.pl.

Sensacyjny powrót do LM po 13 latach. "Chcemy grupy śmierci, Messiego i Neymara"

Który piłkarz najwięcej razy zdobył Ligę Mistrzów?

Francisco Gento do tej pory ma na swoim koncie najwięcej sukcesów w Lidze Mistrzów - wygrywał dokładnie w latach 1956, 1957, 1958, 1959, 1960 i 1966. Jak wygląda ogólna klasyfikacja zawodników w tym aspekcie?

Francisco Gento - 6 wygranych, wszystkie z Realem; Marcelo - 5 wygranych, wszystkie z Realem; Gareth Bale - 5 wygranych, wszystkie z Realem; Casemiro - 5 wygranych, wszystkie z Realem; Karim Benzsema - 5 wygranych, wszystkie z Realem; Luka Modrić - 5 wygranych, wszystkie z Realem; Isco - 5 wygranych, wszystkie z Realem; Toni Kroos - 5 wygranych, cztery z Realem i jeden z Bayernem Monachium; Nacho Fernandez - 5 wygranych, wszystkie z Realem; Daniel Carvajal - 5 wygranych, wszystkie z Realem; Cristiano Ronaldo - 5 wygranych, cztery z Realem i jeden z Manchesterem United; Alessandro Costacurta - 5 wygranych, wszystkie z AC Milan; Paolo Maldini - 5 wygranych, wszystkie z AC Milan; Rafael Lesmes - 5 wygranych, wszystkie z Realem; Enrique Mateos - 5 wygranych, wszystkie z Realem; Jose Maria Zarraga - 5 wygranych, wszystkie z Realem; Alfredo di Stefano - 5 wygranych, wszystkie z Realem; Hector Rial - 5 wygranych, wszystkie z Realem; Marquitos - 5 wygranych, wszystkie z Realem;

Miejsca od 2 do 11 to aktywni zawodnicy.

Casemiro zawiesił głos. A potem zakrył twarz. Polały się łzy na pożegnaniu z Realem

Który klub najwięcej razy wygrał Ligę Mistrzów?

Real Madryt w sezonie 2021/2022 zwyciężył po raz 14. w historii rozgrywek Ligi Mistrzów (dawniej Pucharu Europy), stając się niemal niedoścignionym liderem klasyfikacji wszech czasów. Jak przedstawia się tabela zwycięzców, na którą składają się 22 kluby?

Zwycięzcy Ligi Mistrzów i Pucharu Europy - lista

1. Real Madryt - 14 (1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017, 2018, 2022);

2. AC Milan - 7 (1963, 1969, 1989, 1990, 1994, 2003, 2007);

3. Bayern Monachium - 6 (1974, 1975, 1976, 2001, 2013, 2020);

3. Liverpool - 6 (1977, 1978, 1981, 1984, 2005, 2019);

5. FC Barcelona - 5 (1992, 2006, 2009, 2011, 2015);

6. Ajax - 4 (1971, 1972, 1973, 1995);

7. Inter - 3 (1964, 1965, 2010);

7. Manchester United - 3 (1968, 1999, 2008);

9. Juventus - 2 (1985, 1996);

9. Benfica - 2 (1961, 1962);

9. Nottingham Forest - 2 (1979, 1980);

9. FC Porto - 2 (1987, 2004);

9. Chelsea - 2 (2012, 2021);

14. Celtic - 1 (1967);

14. Feyenoord Rotterdam - 1 (1970);

14. Aston Villa - 1 (1982);

14. Hamburger SV - 1 (1983);

14. Steaua Bukareszt - 1 (1986);

14. PSV Eindhoven - 1 (1988);

14. FK Crvena zvezda - 1 (1991);

14. Olympique Marsylia - 1 (1993);

14. Borussia Dortmund - 1 (1997).