Byli piłkarze Lecha Poznań i Wisły Kraków błysnęli w el. Ligi Mistrzów. Grają dalej

Jeśli ktoś wierzył, że mistrzowie Finlandii nawiążą walkę po pierwszym, przegranym 1:2 meczu, byli w dużym błędzie. Viktoria Pilzno ani przez chwilę nie dała HJK Helsinki nadziei na awans do III rundy eliminacji Ligi Mistrzów.

Najlepsza drużyna Czech już po 31 minutach prowadziła 3:0, a jej bohaterem był były skrzydłowy Lecha Poznań - Jan Sykora. To on w 21. minucie zdobył bramkę na 2:0 ładnym uderzeniem sprzed pola karnego i to on 10 minut później asystował przy golu na 3:0 autorstwa Lukasa Hejdy.

Na tym Sykora jednak nie poprzestał. W 73. minucie skrzydłowy wykończył ładną akcję całego zespołu i strzałem z pola karnego podwyższył na 4:0, zdobywając drugą bramkę w tym meczu. W meczu z HJK w eliminacjach LM zadebiutował też inny zawodnik, którego pamiętamy z ekstraklasy.

W 63. minucie na boisku pojawił się były napastnik Wisły Kraków - Jan Kliment. 20 minut później 28-latek dobrym uderzeniem głową zdobył bramkę po dośrodkowaniu Libora Holika.

Sykora zawodnikiem Lech został latem 2020 roku, kiedy trafił do klubu ze Slavii Praga. W Poznaniu skrzydłowy furory jednak nie zrobił. W pierwszym sezonie rozegrał 31 meczów, w których strzelił jednego gola i miał pięć asyst. Latem zeszłego roku zawodnik został wypożyczony do Viktorii Pilzno, która niedawno wykupiła piłkarza.

Kliment trafił do Wisły latem zeszłego roku. W poprzednim sezonie zagrał w 25 spotkaniach, zdobył cztery bramki i miał dwie asysty, co nie pomogło zespołowi w utrzymaniu się w ekstraklasie. Po roku napastnik odszedł z Wisły do Viktorii.

Rywalem Viktorii Pilzno w III rundzie el. LM będzie Sheriff Tyraspol, który we wtorek pokonał słoweński Maribor 1:0 (w pierwszym meczu 0:0).

Wyniki wtorkowych meczów rewanżowych II rundy el. LM: