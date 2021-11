Niesamowity wynik Roberta Lewandowskiego. Jest lepszy od 26 drużyn w Lidze Mistrzów

Bayern Monachium już we wtorek zapewnił sobie awans do 1/8 finału Ligi Mistrzów. Drużyna prowadzona przez Juliana Nagelsmanna wygrała na Allianz Arenie z Benfiką Lizbona 5:2 i było to jej czwarte zwycięstwo w czwartym meczu fazy grupowej. Dlatego też Bawarczycy przewodzą w grupie E z kompletem punktów.

Wtorkowy pojedynek z Benfiką był wyjątkowy dla Roberta Lewandowskiego. Dla Polaka był to jubileuszowy setny mecz w Lidze Mistrzów. 28 z nich napastnik rozegrał jeszcze w barwach Borussii Dortmund, a pozostałe 72 już w Bayernie Monachium.

Lewandowski uczcił swój jubileusz w niezwykły sposób i skompletował w meczu z Benfiką hat-tricka. Tych bramek mogło być jeszcze więcej, ale w samej końcówce pierwszej połowy Polak nie wykorzystał rzutu karnego. Dzięki tym trafieniom 33-letni napastnik pobił kolejny rekord Gerda Muellera. Tym razem chodzi o bramki zdobyte dla Bayernu Monachium w Lidze Mistrzów, których reprezentant Polski ma w tej chwili 63. Legendarny Niemiec ma natomiast na koncie 62 trafienia jeszcze wtedy w Pucharze Europy Mistrzów Krajowych.

Na dodatek po wtorkowym meczu Robert Lewandowski ma już na swoim koncie osiem bramek po zaledwie czterech kolejkach fazy grupowej. Dzięki temu wysunął się na pozycję lidera klasyfikacji strzelców Ligi Mistrzów, a do tego on sam ma więcej strzelonych bramek niż 26 innych drużyn uczestniczących w tegorocznej edycji rozgrywek. Jest to również więcej, niż mają wszystkie pozostałe drużyny w grupie E razem wzięte.

Już 29 listopada w Paryżu odbędzie się natomiast uroczysta gala magazynu "France Football" na której wręczona zostanie Złota Piłka. Robert Lewandowski jest zdecydowanie jednym z głównych kandydatów do sięgnięcia po tę nagrodę.