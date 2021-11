Szczęsny jak światełko w tunelu. Polak "pokonał Rubikon" [OCENY]

Kryzys z początku sezonu wydaje się być już daleko za reprezentantem Polski. Od kilku tygodni 31-latek jest pewnym punktem w bramce Juventusu, co potwierdza również w Lidze Mistrzów. Dobrych opinii za mecz z Zenitem nie zmienił nawet fakt, że Polak wpuścił dwie bramki.

Juventus "wiele zawdzięcza" Szczęsnemu

Włoskie media pozytywnie oceniły występ Szczęsnego. Najniższą ocenę otrzymał od dziennika "La Gazzetta dello Sport", który wystawił mu notę 6. "Dziwna noc. Zenit spał, ale momentami przebudzał się i nagle pukał do drzwi. Efektem są kolejne dwa stracone gole" - czytamy.

Polski bramkarz nie miał zbyt wiele do powiedzenia przy obu bramkach, a do tego kilkukrotnie uratował Juventus przed stratą kolejnych goli. "Z pewnością nie można go winić za gola na 1:1. Ale potem Juventus wiele mu zawdzięczał, kiedy w ostatnich 25 minutach skumulowało się wiele akcji, a on zatrzymał Rosjan kilkoma zdecydowanymi i niełatwymi interwencjami" - czytamy na portalu mediaset.it.

Media doceniają postawę Szczęsnego

Tuttomercatoweb.com również pozytywnie oceniło występ Wojciecha Szczęsnego. "Technicznie zawsze dokonywał precyzyjnych, czystych, a czasem nawet spektakularnych interwencji. Pokonał Rubikon kryzysu i jest jednym ze świateł w tunelu, których Juve teraz się trzyma" - komentuje portal.

Włoski Eurosport także zwrócił uwagę na udane interwencje Polaka. "Musiał wyciągać piłkę z siatki, gdy piłka po główce Bonucciego trafiła pod poprzeczkę. W drugiej połowie dobrze się spisał, przeciwstawiając się próbom Claudinho i Malcoma" - skomentowała stacja.

Po czterech kolejkach fazy grupowej Ligi Mistrzów ekipa Juventusu z kompletem punktów jest już pewna awansu do 1/8 finału. Za trzy tygodnie zespół Massimiliano Allegriego zagra na wyjeździe z Chelsea.