Paul Pogba wybrał klub, gdzie chce odejść po sezonie za darmo

Saga kontraktowa Paula Pogby zdaje się nie mieć końca. Francuz w dalszym ciągu nie określił się oficjalnie, czy zamierza przedłużyć wygasającą wraz z końcem sezonu umowę z Manchesterem United. Z tego powodu w mediach już od dłuższego czasu trwają spekulacje na temat przyszłości 28-letniego pomocnika.

Pogba nie chce zostać w Manchesterze. Mino Raiola negocjuje powrót do Juventusu

Jednak z najnowszych doniesień dziennika "La Gazetta dello Sport" wynika, że sytuacja Paula Pogby się już wyjaśniła. Francuz podjął w końcu decyzję na temat swojej przyszłości i nie przedłuży kontraktu z Manchesterem United. W dodatku 28-latek zdecydował także, że chciałby przenieść się latem do swojego byłego klubu - Juventusu, w którym występował w latach 2012-2016. Jego agent Mino Raiola miał już dostać zielone światło, aby rozpocząć rozmowy z władzami turyńskiego klubu na temat kontraktu.

Jeżeli doszłoby rzeczywiście do takiego transferu, to wydaje się, że z korzyścią dla obu stron. Paul Pogba wydaje się być już zmęczony grą w Manchesterze United, o czym może świadczyć niezbyt rozsądna czerwona kartka, którą otrzymał niedawno w spotkaniu z Liverpoolem. Francuz ma ogromne wahania formy w trakcie swojego pobytu w Anglii i wybitne mecze przeplata z tymi fatalnymi. Juventus natomiast w dalszym ciągu stara się wyjść z kryzysu, w jaki wpadł jeszcze w ubiegłym sezonie. Takie solidne wzmocnienie środka pola mogłoby się okazać zbawienne, szczególnie że byłby to wolny transfer.

Paul Pogba trafił do Manchesteru United latem 2016 roku właśnie z Juventusu. Od tamtej pory Francuz rozegrał w klubie z Old Trafford 219 spotkań we wszystkich rozgrywkach, w których zdobył w sumie 38 bramek i zanotował 49 asyst. W tym czasie dwukrotnie sięgnął po Puchar Ligi Angielskiej i raz triumfował w Lidze Europy.